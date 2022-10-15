أردوغان يحضر جنازة ضحية كارثة المنجم

انضم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى صلاة الجنازة على رحمن أوزجيليك (22 عاما) ضحية انفجار منجم فحم شمالي تركيا.

وارتفعت حصيلة ضحايا انفجار منجم للفحم إثر تسرب للغاز بولاية بارتن شمالي تركيا إلى 42 قتيلا، فيما أعلنت السلطات عن انتهاء عملية إنقاذ العالقين.

وكان 110 أشخاص يعملون على عمق عدة مئات من الأمتار تحت الأرض وقت الانفجار مساء الجمعة.

وأصيب 11 شخصا بجروح 5 منهم في حالة خطيرة جراء الحادث، بينما تمكن 58 آخرون من الخروج من المنجم بمفردهم أو تم إنقاذهم.

المصدر: وكالات