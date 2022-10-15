القوات الروسية تصل بيلاروس

نشرت وزارة الدفاع البيلاروسية اليوم السبت لقطات توثق وصول الدفعة الأولى من القوات الروسية إلى بيلاروس.

وذكر المكتب الصحفي للوزارة أن قرار إنشاء القوات المشتركة الإقليمية ينفذ فقط من أجل تعزيز حماية الحدود البيلاروسية والدفاع عنها ، مشيرا إلى أن هذا القرار ناتج عن استمرار النشاط في المناطق الحدودية.

وصرح وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين في وقت سابق بأن مهام مجموعة القوات المشتركة القابلة للنشر بين الجمهورية وروسيا دفاعية بحتة، وتهدف إلى الاستجابة للوضع بالقرب من الحدود.

المصدر: وكالات