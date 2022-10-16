"مي-35" الروسية تطلق وابلا من الصواريخ على أهداف أوكرانية
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات تظهر عمل المروحيات الهجومية متعددة الأغراض من طراز "مي-35" خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وتواصل أطقم المروحيات التابعة لطيران الجيش للمنطقة العسكرية الغربية تدمير المركبات المدرعة والبنية التحتية العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية بالإضافة إلى مرافقة القوافل العسكرية ونقل القوات والبضائع العسكرية وتقديم الدعم الجوي للوحدات. وتنفذ جميع الطلعات على ارتفاع منخفض للغاية.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية