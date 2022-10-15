حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس رونالد ريغان تصل إلى خليج مانيلا

وصلت حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس رونالد ريغان إلى ميناء مانيلا يوم الجمعة أثناء قيامها بدورية بحرية ضمن أسطول الولايات المتحدة السابع .

ورست حاملة الطائرات يو إس إس رونالد ريغان التي يبلغ وزنها 97 ألف طن، وعلى متنها أكثر من 70 طائرة مقاتلة، في خليج مانيلا بعد إبحارها عبر المياه المتنازع عليها لعقد اجتماعات بين المسؤولين العسكريين الفلبينين والأمريكيين وإنزال آلاف البحارة بعد أسابيع في البحر.

المصدر: AP