طائرة مسيرة ترصد محاولة أوكرانية لاختراق الدفاعات الروسية في مقاطعة خيرسون

عرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق تدمير عربات مدرعة ومسلحين أوكرانيين حاولوا اختراق دفاعات المظليين الروس في مقاطعة خيرسون.

وذكرت الدفاع الروسية أن مسلحين أوكرانيين هاجموا مواقع المظليين الروس باستخدام دبابات وعربات بهدف الاستطلاع واختراق الدفاع. وتم الكشف عن المهاجمين من قبل طائرات مسيرة. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن أطقم أنظمة صواريخ مضادة للدبابات "كورنيت" و"شتورم-إس" التابعة للقوات المحمولة جوا أطلقت النيران على المدرعات الاوكرانية بعد تلقوا معلومات استخباراتية.

ودمر المظليون الروس 4 دبابات و5 مركبات مدرعة وأكثر من 20 مقاتلا أوكرنيا وتم إحباط هجوم العدو.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية