الدفاع الأوكرانية تشكر فرنسا على مدافع "قيصر" في فيديو مثير للجدل

نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية مقطع فيديو في صفحتها على شبكة تويتر تشكر فيه فرنسا على تسليم مدافع "قيصر" وتطلب منها تسليم المزيد من المدفعية.

وتظهر الفيديو لقطات رومانسية تتداخل مع مشاهد تسليم وأعمال قتالية لمدافع "قيصر" في أوكرانيا وصور لقاء بين ماكرون وزيلينسكي، وكل ذلك تحت ألحان الأغنية الفرنسية الشهيرة "Je T'aime Moi Non Plus".

وعنونت وزارة الدفاع الأوكراني تغريدتها المرافقة للفيديو:

صوفي مارسو .. إيزابيل إدجاني.. بريجيت باردو .. إيمانويل ماكرون! .. والقيصر!

Sophie Marceau… Isabelle Adjani… Brigitte Bardot…



Emmanuel Macron! … and CAESARs!

🇺🇦❤️🇫🇷 pic.twitter.com/JQDmAO6cjH — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 12, 2022

يذكر أن سلطات جمهورية دونيتسك أعلنت مرارا أن القوات الأوكرانية تستخدم المدافع الفرنسية ذاتية الدفع "قيصر" في قصف المناطق السكنية في دونيتسك.

المصدر: twitter