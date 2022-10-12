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الدفاع الأوكرانية تشكر فرنسا على مدافع "قيصر" في فيديو مثير للجدل

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الدفاع الأوكرانية تشكر فرنسا على مدافع
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نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية مقطع فيديو في صفحتها على شبكة تويتر تشكر فيه فرنسا على تسليم مدافع "قيصر" وتطلب منها تسليم المزيد من المدفعية.

وتظهر الفيديو لقطات رومانسية تتداخل مع مشاهد تسليم وأعمال قتالية لمدافع "قيصر" في أوكرانيا وصور لقاء بين ماكرون وزيلينسكي، وكل ذلك تحت ألحان الأغنية الفرنسية الشهيرة "Je T'aime Moi Non Plus".

وعنونت وزارة الدفاع الأوكراني تغريدتها المرافقة للفيديو: 

صوفي مارسو .. إيزابيل إدجاني.. بريجيت باردو .. إيمانويل ماكرون! .. والقيصر!

يذكر أن سلطات جمهورية دونيتسك أعلنت مرارا أن القوات الأوكرانية تستخدم المدافع الفرنسية ذاتية الدفع "قيصر" في قصف المناطق السكنية في دونيتسك.

المصدر: twitter

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