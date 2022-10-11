بالفيديو.. العسكريون البولنديون يحاولون طرد 7 لاجئين إلى أراضي بيلاروس

نشرت لجنة الحدود البيلاروسية مقطع فيديو يظهر محاولة العسكريين البولنديين لطرد 7 لاجئين إلى أراضي بيلاروس.

وأفادت اللجنة إلى أن الحادث وقع أمس الاثنين في منطقة مدينة غرودنو، مشيرة إلى أن محاولة طرد اللاجئين كانت تتم عبر البوابة المخصصة لهجرة الحيوانات.

وأضافت أن حراس الحدود البيلاروسيين أوقفوا محاولة انتهاك الحدود على الفور تقريبا.

وتابعت أن العسكريين البولنديين ركبوا شاحنة وأخذوا اللاجئين معهم وذهبوا في اتجاه مجهول.

المصدر: سبوتنيك