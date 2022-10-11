بالفيديو.. شبان يسرقون متجرا في وضح النهار أمام أعين الزبائن والموظفين
الصورة ملتقطة من الفيديو
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر اقتحام مجموعة من الشبان، متجر تكنولوجيا لـ Currys في وضح النهار، في مدينة برمنغهام البريطانية قبل الهروب بمسروقاتهم.
ومقاطع الفيديو التي التقطها المتسوقون في المتجر، تظهر قيام أربعة شبان بالجري عبر المتجر، وسرقة أدوات تكنولوجية، من بينها هواتف.
هذا وتحقق الشرطة في السرقة التي قالت إنها حدثت في حوالي الساعة 5:30 مساء بالتوقيت المحلي، يوم السبت 9 أكتوبر.
BIRMINGHAM.— Petronilla Husbands (@PetronillaHusb1) October 10, 2022
HIGHGATE.
CURRY'S. pic.twitter.com/ZtBQ7rVoS5
المصدر: RT