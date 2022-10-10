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الألعاب النارية تضيء سماء كوريا الشمالية

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أضاءت الألعاب النارية سماء العاصمة الكورية الشمالية، بيونغ يانغ، اليوم الاثنين بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الـ 77 لتأسيس حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية.

وقدم المئات من الراقصين عروضهم في الساحة الرئيسية تزامنا مع عرض الألعاب النارية.

وتأتي الاحتفالات في الوقت الذي ذكرت فيه وسائل الإعلام الرسمية اليوم الاثنين أن إطلاق الصواريخ في كوريا الشمالية كان محاكاة لاستخدام أسلحتها النووية التكتيكية في ميدان المعركة "لضرب وتدمير" أهداف محتملة في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. 

المصدر: AP

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