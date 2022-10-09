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فيديو حصري لـRT يظهر استهداف مواقع العدو من مدافع الهاون في لوغانسك

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سجل مراسل RT الحربي فلاد أندريتسا لقطات حصرية تظهر عمل فصيلة مدافع الهاون من فوج القوزاق في جبهة القتال قرب بلدة كريمينايا في لوغانسك واستهداف مواقع القوات الأوكرانية هناك.

المصدر: RT

⚡️Эксклюзив

Военкор RT Влад @vandrytsa Андрица показал работу миномётного взвода 4-го батальона 6-го казачьего полка по позициям радикалов на самом передке.

Кадры сняты между Золотарёвкой и Белогоровкой в ЛНР, где противник находится всего в 2 км от наших. На рассвете бойцы обстреляли вражеские позиции из «Василька» — так они называют буксируемый миномёт калибра 82 мм.

Чтобы остаться незамеченными, миномётный взвод передвигался ночью и без фар — дорогу контролируют беспилотники ВСУ и постоянно простреливают её.

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