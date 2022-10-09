فيديو حصري لـRT يظهر استهداف مواقع العدو من مدافع الهاون في لوغانسك

سجل مراسل RT الحربي فلاد أندريتسا لقطات حصرية تظهر عمل فصيلة مدافع الهاون من فوج القوزاق في جبهة القتال قرب بلدة كريمينايا في لوغانسك واستهداف مواقع القوات الأوكرانية هناك.

المصدر: RT

⚡️Эксклюзив



Военкор RT Влад @vandrytsa Андрица показал работу миномётного взвода 4-го батальона 6-го казачьего полка по позициям радикалов на самом передке.



Кадры сняты между Золотарёвкой и Белогоровкой в ЛНР, где противник находится всего в 2 км от наших. На рассвете бойцы обстреляли вражеские позиции из «Василька» — так они называют буксируемый миномёт калибра 82 мм.



Чтобы остаться незамеченными, миномётный взвод передвигался ночью и без фар — дорогу контролируют беспилотники ВСУ и постоянно простреливают её.