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بالفيديو.. حريق يدمر حافلة بعد اصطدامها بشاحنة غرب الهند

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اشتعلت النيران في حافلة بعد اصطدامها بشاحنة على طريق سريع بمدينة ناشيك غرب الهند صباح اليوم السبت، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل.

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الهند.. مقتل 12 شخصا في حريق حافلة
الهند.. مقتل 12 شخصا في حريق حافلة

المصدر: أ.ب.

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