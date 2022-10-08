بالفيديو.. حريق يدمر حافلة بعد اصطدامها بشاحنة غرب الهند

اشتعلت النيران في حافلة بعد اصطدامها بشاحنة على طريق سريع بمدينة ناشيك غرب الهند صباح اليوم السبت، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل.

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المصدر: أ.ب.