بالفيديو.. حريق يدمر حافلة بعد اصطدامها بشاحنة غرب الهند

تاريخ النشر:08.10.2022 | 11:36 GMT |
آخر تحديث:08.10.2022 | 11:37 GMT | فيديوهات
اشتعلت النيران في حافلة بعد اصطدامها بشاحنة على طريق سريع بمدينة ناشيك غرب الهند صباح اليوم السبت، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل.
المصدر: أ.ب.
علقت منصة تبادل العملات المشفرة "باينانس" مؤقتا شبكة البلوكشين الخاصة بها بعد أن سرق متسللون حوالي 570 مليون دولار من عملة "بي إن بي".
عادت اليوتيوبر المصرية ريهام عياد إلى ساحة الجدل مرة أخرى، حيث استعانت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" على "فيسبوك" بأحد فيديوهات عياد، خلال الرد على أحد المتابعين.
قال أوليغ موروزوف عضو مجلس الدوما الروسي، إن الجانب الأوكراني يتحدث منذ فترة بعيدة عن استهداف جسر القرم، وهذا العمل الإرهابي ضده ليس مجرد تحد، بل إعلان حرب بلا قواعد.
اعتبرت "بلومبيرغ" أنه على الرئيس جو بايدن "ضرب السعودية بعد ميلها نحو روسيا وإعلان خفض إنتاج النفط"، وأن هذه الضربة "ستضرّ بالأمير الفخور" أكثر من التهديدات الأمريكية الفارغة له.
قال زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي، إنه ردا على السعودية وقرار"أوبك+" بتقليص إنتاجها اليومي من النفط، يتم البحث في جميع الأدوات التشريعية بما في ذلك مشروع قانون "نوبك".
كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلا عن مسؤولين أوكرانيين أن نظام اتصالات الأقمار الصناعية Starlink الذي تستخدمه قوات كييف، تعطل في منطقة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
صوت عضوان إيرلنديان بالبرلمان الأوروبي ضد قرار زيادة ضخمة في شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، ووجها انتقادات لاذعة للاتحاد الأوروبي على رفض المبادرات الدبلوماسية لإنهاء الأزمة.
تم تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، قيل إنه للحظة انفجار الشاحنة على جسر القرم فجر اليوم السبت.
اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن رد فعل نظام كييف على التفجير الذي وقع في جسر القرم فجر اليوم، يؤكد "الطبيعة الإرهابية" لذلك النظام.
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه لم يكن يعني في حديثه عن الضربات الاستباقية لروسيا توجيه ضربة نووية لها، وأن "تصريحاته أسيء فهمها، وموسكو تحولها في اتجاهات مختلفة".
أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية عن استعدادها لتعبئة نصف مليون جندي يلتحقون بالقوات النظامية، إن اقتضدت ضرورات البلاد الأمنية ذلك.
في أول تعليق لمسؤول أوكراني على حادث جسر القرم، ألمح ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، إلى وقوف كييف وراء التفجير الذي وقع في جسر القرم فجر اليوم السبت.
قدر مركز الأبحاث الاستراتيجية خسائر الشركات الغربية جراء انسحابها من السوق الروسية بأكثر من 200 مليار دولار.
أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف استعداد 70 ألف مقاتل إضافيين من الشيشان للالتحاق بالقوات الروسية في عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
أعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين أصدر تعليمات بتشكيل لجنة حكومية إثر وقوع الحادث على جسر القرم صباح اليوم السبت.
هرب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الصحفيين الذين طلبوا منه التحدث عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
قال قيادي بحزب الله إن إسرائيل لا تفهم لغة الدبلوماسية، ومخطئ من يظن أنها يمكن أن تسلم بحقوق لبنان بمنطق التفاوض وحده، في إشارة لاتفاق محتمل لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب بأنه تم تفجير شاحنة على جسر القرم فجر اليوم السبت، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر.
يشكل تجلط الدم رد فعل على إصابة ما لوقف الجسم عن النزف. ومع ذلك، لا تكون جميع الجلطات الدموية محل ترحيب.
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يواجه خيارا صعبا في سياساته تجاه السعودية على خلفية قرار "أوبك+" خفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميا.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
أعلن التحالف المصري المكون من شركتي "المقاولون العرب" و"السويدي إليكتريك"، تطورات إنشاء أول سد في تنزانيا.
في حديث خاص لـRT، علق الخبير الاقتصادي عمرو يوسف على تنامي الاستحواذات السعودية في السوق المصرية، موضحا أن السعودية تأتي في مقدمة الدول المنجذبة لهذه السوق والاستثمار فيها.
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الروسية دينيس بوشلين، أن مقاتلي جمهورية الشيشان يبثون الرعب بين النازيين الأوكرانيين في ساحات القتال، ويتواجدون دوما في الأوقات الصعبة.
قال المحلل جوش هامر في مقال لصحيفة "The Epoch Times" إن الولايات المتحدة يجب أن تغير استراتيجيتها في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن.
اعتبر وزير الخارجية الإستوني أورماس رينسالو أن استهداف جسر القرم اليوم السبت كان "عملية خاصة" نفذتها قوات أوكرانية، وأعرب عن ترحيبه بها، حسبما أفاد موقع "ديلفي".
أعرب رئيس الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن اعتقاده بأن قرار"أوبك+" بخصوص خفض إنتاج النفط، مرتبط بقرار الغرب فرض سقف لسعر النفط الروسي.
وجه وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير رسالة للمشككين في انتصار أكتوبر كتب فيها: "لا تنتقصوا من انتصاركم العظيم في حرب أكتوبر 1973 وسيادة الجندي المقاتل في القوات المسلحة".
علقت الحكومة المصرية على أنباء اتخاذ السفن مسارات بديلة لقناة السويس نتيجة قرار رفع رسوم العبور بالقناة اعتبارا من يناير 2023.
نشرت صحيفة "الشروق" التونسية مقالا تحت عنوان "مخطط صهيوني يتسلل إلى تونس.. الكارثة"، كشفت من خلاله عن اختراق لقاعدة بيانات التونسيين الناشطين في ألعاب الرهان الرياضي.
حذرت الجامعة العربية من أن لبنان "لا يحتمل فراغا رئاسيا"، وأنه قد يدخل في "وضع شديد الصعوبة" مع حالة التباين بين زعمائه، على أعتاب استحقاق انتخاب رئيس جديد.
توصل قراء صحيفة "واشنطن تايمز" إلى استنتاج يفيد بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يستفيد من تأجيج الخوف من التهديد النووي، لأن ذلك سيعيق تغيير المسار السياسي الحالي للولايات المتحدة.
حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "أولئك الذين يتحدثون مع روسيا بلغة العقوبات" من أن صبر موسكو في وجه أعمال العدوان الاقتصادي "ليس بلا حدود".
قال الصحفي الأمريكي جوش هامر، كاتب عمود في صحيفة "نيوزويك" ومؤلف بودكاست ومضيف المؤتمر الوطني للمحافظين، إنه سئم من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
كتب أندريه بارانوف، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول استعداد الأنغلوساكسونيين والأتراك لفتح جبهة ثانية ضد روسيا.
أعلن الكرملين أن العديد من القادة الأجانب هنأوا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد ميلاده السبعين. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم العديد من الهدايا.
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الخميس، إن الولايات المتحدة تدرس عددا من التدابير الجوابية، بما في ذلك ضد السعودية، بعد قرار "أوبك +" الخاص بخفض إنتاج النفط.
قدم النواب الديمقراطيون توم مالينوفسكي عن ولاية نيوجيرسي وشون كاستن عن إلينوي وسوزان وايلد عن بنسلفانيا مشروع قانون يطالب بسحب جميع القوات الأمريكية من السعودية والإمارات.
صرح البنتاغون أمس الجمعة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لم يتخذ قرارا باستخدام الأسلحة النووية حتى الآن"، وأن واشنطن تواصل التعامل مع "تهديدات بوتين النووية "على محمل الجد.
أطلق المطورون الروس شبكة إلكترونية جديدة للتواصل الاجتماعي تعتمد تقنيات جديدة تمكن المستخدمين من الوصول إلى البيانات بسرعة كبيرة.
اعتبرت صحيفة "تليغراف" في تقرير لها أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "يشعر بالإهانة الشديدة بعد قرار دول "أوبك" وروسيا خفض إنتاج النفط بشكل حاد.
كشف الطب الشرعي الإيراني اليوم الجمعة عن أسباب وفاة الشابة مهسا أميني، مؤكدا أن لا علاقة لوفاتها بإصابة في الرأس أو الجسد
يتم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، 7 أكتوبر 2022، عامه السبعين، وبين الاحتفالات والتهاني فتحنا في RT ملف إنجازاته للوقوف على ما قدمه لروسيا خلال وجوده في السلطة.
رجحت مجلة "فوربس" أن يكون كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، اللاعب الأعلى دخلا هذا الموسم إذا ما تم الأخذ في عين الاعتبار أجره مع ناديه، ودخله من الإعلانات.
أفادت سلطات شبه جزيرة القرم الروسية باشتعال صهريج وقود في أحد أجزاء جسر القرم فجر اليوم السبت.
أعلنت الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ، الخبيرة في مختبر Hemotest، أن نقص الحديد في الجسم يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم الذي يصاحبه الشعور بالتعب والدوار وتساقط الشعر وهشاشة الأظافر.
أثار تصريح المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، حول ضرورة تحسين العلاقات مع روسيا من أجل تحقيق سلام دائم وثابت، ردود فعل صاخبة بين قراء صحيفة "دي فيلت".
قررت السلطات الإسرائيلية تعويض عائلة المسن، عمر أسعد، من قرية جلجليا شمال رام الله، الذي ترك ينزف حتى الموت عند حاجز قرب رام الله، بمئات آلاف "الشواكل" وذلك مقابل إغلاق الملف.
كشف مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين، أن هيئة الدواء المصرية تجري بعض التركيبات الدوائية المعينة حتى لا يكون هناك تأثير لسعر الدولار على الأدوية المستوردة.
قال رئيس برلمان جمهورية القرم فلاديمير كونستانتينوف، إنه سيتم بسرعة إصلاح الأضرار التي لحقت بجسر القرم، لأنها ليست جدية.
قال رئيس جمهورية داغستان سيرغي ميليكوف، إنه تم تعيين رستم مرادوف حامل لقب "بطل روسيا"، في منصب قائد الدائرة العسكرية الشرقية في الجيش الروسي.
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إندعوة فلاديمير زيلينسكي الناتو لضرب روسيا، تؤكد صواب قرار الرئيس فلاديمير بوتين إطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
قتل شاب فلسطيني وعثر على جثته مقطوعة الرأس في الخليل بالضفة الغربية بعد أن تلقى تهديدات متكررة بسبب ميوله الجنسية.
قام الاتحاد الروسي لشركات التأمين بتقدير قيمة الأضرار التي لحقت بجسر القرم بسبب الحادث الذي وقع فجر اليوم هناك.
وسط مزاعم متزايدة، لاسيما في الإعلام الغربي، بشأن "الهجوم النووي الروسي المحتمل" على أوكرانيا، تتخذ ردود أفعال سكان كييف على "التهديد النووي" أشكالا غريبة تصل إلى حد العبثية.
أعلن نائب وزير الخزانة الأمريكي والي ادييمو، أنه بوسع روسيا بيع النفط بأسعار أعلى من السقف الذي حددته الدول الغربية، إلا أنها ستضطر لدفع تكاليف إضافية لضمان خدمات النقل والتأمين.
ذكرت صحيفة "التلغراف" البريطانية نقلا عن الصحفي نيك ألين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن فاجأ موظفي الأمن القومي بإعلانه عن خطر نووي كبير يهدد العالم.
تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول الرد الأمريكي المرتقب على تمرد الرياض النفطي.
رفعت شركة الطاقة السعودية "أرامكو" أسعار بيع النفط للولايات المتحدة لشهر نوفمبر المقبل، وخفضتها لأوروبا فيما أبقتها كما هي لآسيا، وفقا لتقرير وكالة "بلومبرغ".
أعرب رجل الأعمال والملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، عن إعجابه الشديد بأوكرانيا، إلا أنه أكد على عدم إعجابه بالحرب العالمية الثالثة.
أعلن يوري بيلينكوف عضو أكاديمية العلوم الروسية، أن الإنسان يحتاج إلى النوم حوالي 8 ساعات في اليوم، ليمارس نشاطه الطبيعي.
انتقد قراء الصحيفة الألمانية Die Welt، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد تصريحه بأنه وقع مرسوما يعترف بجزر الكوريل الجنوبية على أنها "أرض يابانية تحتلها روسيا".
أعلنت لجنة التحقيق الروسية أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم، حسب المعلومات الأولية، بتفجير شاحنة على جسر القرم فجر اليوم السبت.
واجهت مراسلة "إذاعة الحرية" في قمة المجموعة السياسية الأوروبية في براغ، ردا غير متوقع عندما حاولت الحصول على تعليق من الرئيسين الأذري إلهام علييف والتركي رجب طيب أردوغان.
انفعل مدرب نادي فالنسيا، جنارو غاتوزو، بشدة بعد حصول لاعبه مختار دياكابي على بطاقة حمراء خلال مباراة الفريق مع أوساسونا اليوم الجمعة في افتتاح المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني.
عدلت وزارة الخارجية الإسبانية خريطة المغرب والصحراء الغربية لتشمل من جديد خط الحدود، ونشرت الخريطة على الموقع الإلكتروني للوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن قواتها صدت محاولات هجوم قام بها الجيش الأوكراني على عدة محاور، مضيفة أنه تم القضاء على نحو 400 عسكري أوكراني خلال آخر 24 ساعة.
اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تصريح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن توجيه ضربة نووية استباقية لروسيا يثبت أنّ نظامه يشكل تهديدًا للأمن الدولي
قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن المملكة لا تقوم بتسييس النفط ولا القرارات المتعلقة به، مشددا على أن النفط ليس سلاحا.
اقترب الانفصال بين الاتحاد الجزائري لكرة القدم وشركة الألبسة الرياضية "أديداس"، وذلك بعد أيام قليلة من الضجة التي أثارها تصميم القميص الجديد للمنتخب الجزائري.
أفادت وكالة "رويترز" بأن طائرة استطلاع تابعة للقوات البحرية الأمريكية حلقت قرب منطقة خط أنابيب "السيل الشمالي"، بعد ساعات من حادث تسرب الغاز منه في الـ26 من سبتمبر.
رد الأمير عبدالرحمن بن مساعد على من يهاجم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مؤكدا أن الأمير يعمل لمصلحة بلاده ومواطنيه فقط.
نشر جهاز الأمن الأوكراني، صورة للحريق على جسر القرم، وأرفق ذلك بتحوير لكلمات الشاعر الأوكراني تاراس شيفتشينكو، في محاولة للتهكم والسخرية من الحادث.
تعرضت كيت ميدلتون، أميرة ويلز وزوجة الأمير البريطاني وليام، لموقف محرج من قبل امرأة أثناء زيارتها أمس الخميس إلى إيرلندا الشمالية.
كشف المحلل الاستراتيجي العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، عن الدروس التي تعلمتها إسرائيل من هزيمتها في حرب 6 أكتوبر 1973.
قال رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف، إن العمل في ترميم جسر القرم، سيبدأ اليوم السبت فور إنجاز أعمال لجنة التحقيق وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي.
أفاد مصدر مطلع لـRT بأن الزيارة التي قام بها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني للتشيك الأربعاء، تمت حسب الجدول المتوافق عليه من الطرفين.
قال رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسينوف، إن أحد مسارب طريق السيارات على جسر القرم من كيرتش إلى تامان - سليم وغير متضرر.
عبر مواطنان روسيان من إقليم تشوكوتكا بشمال شرق البلاد، الحدود مع الولايات المتحدة ليس تهربا من التعبئة الجزئية، وإنما من المسؤولية عن مخالفات للقانون، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي".
يحتاج الحميع إلى نوم جيد ليلا للحفاظ على الصحة عموما، لكن الكثيرين يواجهون اضطرابات في النوم جراء الضغوط اليومية أو بعض الأمراض، وغيرها من مسببات الحرمان من النوم.
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد دول كثيرة لتزويد بلاده بالمقاتلات إن لم تصدّر واشنطن F16 لتركيا، وذكّر بأنه بوسع أنقرة التصرف على غرار شرائها صواريخ "إس-400" الروسية.
يعد السعال العرضي أمرا طبيعيا بل وصحيا لأنه يساعد الجسم على التخلص من المخاط والحطام المتراكم. ومع ذلك، هذا لا يجعله أقل إيلاما أو إرهاقا.
في الوقت الذي تنشغل في القوى العظمى بالحروب مع بعضها البعض، فإن الدول الأصغر تتمتع بحرية الحركة في الاتجاه الذي طالما رغبت في الذهاب نحوه.
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بنحو 2% وتتجه الأسعار لتسجيل أكبر مكاسب أسبوعية في نحو 4 أشهر وذلك بعد قرار "أوبك+" خفض الإنتاج لدعم أسواق النفط.
تحتفل مصر بالذكرى الـ49 على نصر 6 أكتوبر عام 1973، حيث رصدت وسائل الإعلام واحدة من أهم الخلافات الحاسمة في الحرب بين الرئيس الراحل أنور السادات ورئيس الأركان سعد الدين الشاذلي.
قال رئيس برلمان جمهورية القرم فلاديمير كونستانتينوف، إن جسر القرم تعرض لأضرار بسبب "المخربين الأوكرانيين".
أكد الكرملين أن دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى تنفيذ ضربة نووية استباقية ضد روسيا تظهر صحةَ قرارِ الرئيس فلاديمير بوتين ببدء العملية العسكرية الخاصة.
كشفت مصادر إعلامية مصرية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر تسليط عقوبة المنع من التعاقدات لثلاث فترات على نادي المصري البورسعيدي.
لو كانت الكرة الذهبية تمنح بناء على مردود اللاعبين في أول شهرين من انطلاق الدوريات الأوروبية، لنافس المهاجم الجديد لمانشستر سيتي، إيرلينغ هالاند نفسه على الفوز بالجائزة المرموقة.
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الاجتماع غير الرسمي لرؤساء رابطة الدول المستقلة، بأن التحول إلى العملات الوطنية في العلاقة بين أعضاء الرابطة يعزز السيادة ويعمق التكامل.
انتقدت المعلقة السياسية ميغان ماكين ابنة السياسي الأمريكي الراحل جون ماكين، في مقالة لصحيفة "ديلي ميل"، رئيس الولايات المتحدة جو بايدن على تحدثه عن نهاية نووية وشيكة للعالم.
قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ، إن قضية تايوان شأن داخلي للصين، وستلتزم بكين بسياسة إعادة التوحيد السلمي للبلاد على أساس صيغة "دولة واحدة بنظامين".
أكد أوليغ كريوتشكوف، مستشار رئيس شبه جزيرة القرم، أنه على خلفية إغلاق جسر القرم أقامت السلطات ممر نقل بريا عبر المناطق التي انضمت إلى روسيا مؤخرا.
أعلن قائد قوى الأمن الداخلي في إيران، العميد حسين اشتري، أنه "تم اعتقال17 شخصا بحوزتهم أسلحة حربية في أعمال الشغب، كانت نيتهم نشر الفوضى وتعطيل النظام والأمن".
امتنعت بلجيكا عن التصويت على الحزمة الثامنة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، لعدم مواقفتها على القيود المفروضة على استيراد الفولاذ الروسي.
التقط مصور فوتوغرافي صورة رائعة الجمال لعمود ضخم من البلازما ينطلق من الشمس.
قال مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول التهديد النووي الروسي فاجأت مسؤولين آخرين من مختلف القطاعات.
اعتبر وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف أن تصريح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن توجيه ضربة وقائية لروسيا يمثل تأكيدا للتهديدات الصادرة عن كييف وضرورة تنفيذ العملية الخاصة.
قال مساعد قائد الجيش الإيراني لشؤون التعليم العسكري العميد علی رضا شيخ، إن بلاده تتابع الحرب في أوكرانيا بصورة يومية.
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