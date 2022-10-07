بالفيديو.. ياخت فاخر لملياردير روسي يرسو في أحد موانئ هونغ كونغ

رست يخت "نورد" الفاخر للملياردير الروسي أليكسي مورداشوف في ميناء هونغ كونغ هذا الأسبوع وسط تحركات الغرب لمصادرة اليخوت الفاخرة لرجال الأعمال الروس الخاضعين للعقوبات.

ووصل اليخت العملاق، والذي تبلغ قيمته أكثر من 500 مليون دولار، إلى هونغ كونغ ظهر الأربعاء في رحلة تجاوزت الأسبوع من فلاديفوستوك الروسية.

يذكر أن مورداشوف هو أحد أغنى المليارديرات في روسيا، وهو المساهم الرئيسي ورئيس مجلس إدارة Severstal ، أكبر شركة روسية للصلب والتعدين.

ووقع مورداشوف تحت العقوبات الغربية على غرار الكثير من رجال الأعمال الروس مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هذا العام.

المصدر: أ.ب. + RT