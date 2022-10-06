بالفيديو.. مركبة "دراغون" تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية

تاريخ النشر:06.10.2022 | 22:36 GMT |
آخر تحديث:06.10.2022 | 22:38 GMT | فيديوهات
التحمت مركبة "دراغون" التابعة لشركة "سبيس إكس" وعلى متنها رائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا مساء الخميس بالمحطة الفضائية الدولية بنجاح.
المصدر: RT
رفعت شركة الطاقة السعودية "أرامكو" أسعار بيع النفط للولايات المتحدة لشهر نوفمبر المقبل، وخفضتها لأوروبا فيما أبقتها كما هي لآسيا، وفقا لتقرير وكالة "بلومبرغ".
ذكرت أنباء أن أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، الذي وصل إلى جمهورية التشيك يوم الأربعاء بدعوة رسمية، قطع زيارته التي كانت مقررة لثلاثة أيام قبل الموعد المحدد وغادر براغ بنفس اليوم.
وسط مزاعم متزايدة، لاسيما في الإعلام الغربي، بشأن "الهجوم النووي الروسي المحتمل" على أوكرانيا، تتخذ ردود أفعال سكان كييف على "التهديد النووي" أشكالا غريبة تصل إلى حد العبثية.
أفاد مصدر مطلع لـRT بأن الزيارة التي قام بها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني للتشيك الأربعاء، تمت حسب الجدول المتوافق عليه من الطرفين.
رفض وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الإجابة عن سؤال مراسل وكالة "رويترز"، خلال المؤتمر الصحفي بعد اجتماع "أوبك +" في فيينا.
استشهد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، بإحدى المسرحيات في معرض تعليقه على إعلان مجموعة "أوبك+" قرارها بخفض سقف إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا.
تمكنت قوات الجيش المصري في يوم 6 أكتوبر عام 1973، من توجيه أول ضربة جوية لإسرائيل في الحرب التي دامت 6 أيام محققة انتصارا كبيرا للجيش المصري على إسرائيل في سيناء.
قالت شرطة الأمن السويدية (SAPO)، إن الشكوك ازدادت حول حدوث عمل تخريبي استهدف خطوط نقل الغاز "السيل الشمالي-1"، و"السيل الشمالي-2"، وذلك بعد إنجاز تفتيش مسرح الجريمة.
قررت بعض البنوك المصرية، رفع رسوم استخدام بطاقات الدفع والائتمان في الخارج من 3% إلى 6%، بينما لجأت بنوك أخرى لتقييد سقف السحب في الخارج بقيم محددة.
أعلنت كوريا الشمالية أن تجاربها الصاروخية تأتي بمثابة "الإجراء المضاد" للمناورات العسكرية المشتركة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في المنطقة.
علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على قرار مجموعة "أوبك +" خفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر، وقال إنه "محبط جدا".
قال مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية مروان الغانم، إن الصندوق لم يلغ أي قروض لمصر، مؤكدا أن القاهرة أكثر الدول التزاما بسداد القروض.
قال مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جون بولتون إن الولايات المتحدة بحاجة إلى روسيا بحيث تكون مناسبة للانضمام إلى الناتو.
قدم تطبيق "واتس آب" العام الماضي، خيارا جديدا يسمى "العرض لمرة واحدة" بغية السماح للمستخدمين بإرسال الصور ومقاطع الفيديو التي تختفي بعد فتحها، على غرار "سناب شات" و"إنستغرام".
كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع أرصدة الذهب بالبنك إلى 137.1 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 64.2 مليار خلال نفس الفترة من العام السابق.
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بمناسبة ذكرى حرب "أكتوبر 1973" إنها فتحت أبواب السلام مع أعظم دولة عربية، في حين دعا رئيس الوزراء إلى الاستعداد لأي تهديد خارجي.
كذب نشطاء النبأ الذي تم تداوله بخصوص وفاة زوجة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ساجدة خير الله طلفاح.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.
اعتبرت صحيفة "تليغراف" في تقرير لها أن الرئيس الأمريكي جو بايدن "يشعر بالإهانة الشديدة بعد قرار دول "أوبك" وروسيا خفض إنتاج النفط بشكل حاد.
في الوقت الذي تنشغل في القوى العظمى بالحروب مع بعضها البعض، فإن الدول الأصغر تتمتع بحرية الحركة في الاتجاه الذي طالما رغبت في الذهاب نحوه.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أنه نتيجة عمليات هجومية، تم تحرير بلدة زايتسيفو في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة إلى مقتل أكثر من 120 جنديا أوكرانيا في المنطقة.
تعرضت سيارة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لـ"حادث" في واشنطن، دون أن يسفر عن إصابة أحد، حسبما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" استنادا لمصادر لم تكشف عن هويتها.
أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن محاولات ضرب أسس الدولة الروسية ستؤدي إلى انتقام حتمي من روسيا، ويجب أن تدرك الولايات المتحدة ذلك.
صرح السفير الأمريكي السابق لدى روسيا، مايكل ماكفول، في تغريدة له على موقع "تويتر" بأن وقوف السعوديين "إلى جانب بوتين" ضد الولايات المتحدة الأمريكية هو "أمر مخيب للآمال".
أوضح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، حقيقة ما يتم تداوله من تكهنات عن الأثر لقرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط.
كشف رئيس مجلس إدارة شركة "جى فى" للتنمية في مصر شريف حمودة، إن استثمارات المرحلة الأولى من مشروع المدينة الصناعية "طربول" بلغت 3 مليارات دولار.
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظة وقوع دبابة أوكرانية تقل جنودا في كمين نصبته القوات الروسية خلال مواجهات بمنطقة خاركوف في نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، في تغريدة على "تويتر" أمس الأربعاء، إن الروس يشكلون الأغلبية في عدد من المناطق الشرقية في أوكرانيا، وهم يفضلون العيش مع روسيا.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، وتصريحا قالت فيه "أنا صهيونية كبيرة".
قررت الهيئة الاتهامية في بيروت إخلاء سبيل المدير العام للجمارك بدري ضاهر، وذلك في ملف رفع منع السفر عن الأمير السعودي عبد المحسن آل سعود الملقب بـ "أمير الكبتاغون".
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، مازحة بأن من يحرم روسيا من عضوية مجلس الأمن الدولي يستحق جائزة "نوبل" في الرياضيات.
وافق البرلمان التركي، اليوم الأربعاءعلى مذكرة رئاسة الجمهورية بشأن تكليف القوات المسلحة مهام في إطار "عملية درع كأس العالم" بدولة قطر لمدة 6 أشهر.
رأى أندريه فيرنيكوف، وهو خبير مالي مستقل أن إقامة عملة احتياطية عالمية بديلة عن الدولار ستستغرق عقودا، مشيرا إلى أن الدولار قوي رغم سلبيته، إلا أن الثقة به لا تزال مرتفعة.
أعلنت الدكتورة ماريات موخينا، أخصائية التغذية الروسية، أن بعض المواد الغذائية لا تصلح للتجميد، لأن عملية التجميد تدمر الفيتامينات التي تحتويها.
نشرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية تقريرا مطولا أشارت فيه لبداية انهيار التحالف الفرنسي الألماني، بوقت وقع فيه الاتحاد الأوروبي في مأزق.
أقر المستشار الألماني أولاف شولتس أن الحكومة الألمانية ارتكبت خطأ بعدم إنشاء بنية تحتية في الوقت المناسب لاستيراد الغاز الطبيعي المسال.
انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إدارة الرئيس الحالي للبيت الأبيض جو بايدن، بعد طلبات واشنطن للدول الأخرى زيادة إنتاج النفط، مضيفا أن الولايات المتحدة أصبحت أضحوكة العالم.
أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الاتحاد يخطط لإطلاق مهمة لتدريب الجيش الأوكراني في منتصف أكتوبر، لكنه أكد استعدادهم للسعي إلى حل دبلوماسي للأزمة هناك
في بعض الأحيان قد يبدو الأمر وكأنك تسترجع شيئا حدث بالفعل. وهذه الظاهرة، المعروفة باسم "ديجا فو" (déjà vu)، حيرت الفلاسفة وأطباء الأعصاب لفترة طويلة جدا.
أعلن الطبيب الروسي أوليغ أباكوموف، أخصائي أمراض الرئة، أنه لا يوجد مفهوم "الإصابة بنزلة برد"، لأن من المستحيل أن يمرض المرء بسبب البرد فقط.
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه على الناتو توجيه ضربات "استباقية" ضد روسيا، وعدم "انتظار الضربات النووية الروسية".
نشر موقع قناة العالم التلفزيونية الرسمية الناطقة بالعربية فيديو يتضمن "اعترافات" لسيدة تدعى "سيسيل كولر"، وشريكها ويدعى "جاك باريس"، وصفا في الفيديو بأنهما "ضباط استخبارات فرنسية".
قال مصدر في وزارة الدفاع في مولدوفا، إن حركة المعدات العسكرية في القسم الحدودي بين مولدوفا ورومانيا، ترتبط بمناورات مشتركة تشارك فيها قوات من مولدوفا ورومانيا وبريطانيا.
بعد أن قدمت الدعاية الأوكرانية علبة من الأسنان الذهبية كـ "دليل على جرائم" القوات المسلحة الروسية، التي "تنزع تلك الأسنان من الموتى"، كشف مراسلو صحيفة "بيلد" سر هذا الافتراء.
علق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على قرار "أوبك+" حول خفض إنتاج النفط. قائلا إن إدارة البيت الأبيض تعتبر أن العرض في سوق الطاقة العالمية يجب أن يتناسب مع الطلب.
قدم النواب الديمقراطيون توم مالينوفسكي عن ولاية نيوجيرسي وشون كاستن عن إلينوي وسوزان وايلد عن بنسلفانيا مشروع قانون يطالب بسحب جميع القوات الأمريكية من السعودية والإمارات.
أعربت جينين بيرو المعلقة في قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، عن اعتقادها أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وكما اتضح، "أحمق تام" على خلفية قرار "أوبك+" خفض إنتاج النفط.
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا سوف تغير من وجهة إمداداتها نحو الدول التي تريد التعاون معها كرد على وضع سقف لأسعار النفط.
استبدل المعلق التونسي الشهير في شبكة "بي إن سبورتس"، عصام الشوالي، خلال تعليقه على مباراة تشيلسي وميلان في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، لأسباب تقنية.
أصدرت وكالة الفضاء الأمريكية، ناسا، إنذارا بعد أن أطلقت الشمس توهجا شمسيا قويا في وقت متأخر من يوم الأحد.
قال عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، إن "لدينا طائرات تعرف وجهتها رغم الحظر الجوي".
توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل قد يساهم في زيادة الوزن عن طريق زيادة الجوع وتقليل عدد السعرات الحرارية التي تحرقها.
قالت صحيفة The Daily Mail، إن رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس أصبحت بطلة "الميمات" (meme) بعد كلمتها الأخيرة في مؤتمر حزب المحافظين.
يخسر الجيش الأوكراني في هجماته الأخيرة بطريقة انتحارية، المئات من جنوده عند كل كيلومتر للتقدم بمناطق الجنوب وهو ما شكل نقطة تساؤل لدى المحللين العسكريين.
قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي في بيان مساء يوم الخميس، إن الوزير بيني غانتس أصدر تعليماته للجيش بالاستعداد لكافة السيناريوهات.
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو لسؤال طرح على وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عما إذا كان خفض إنتاج النفط يستحق تعريض العلاقة الأمريكية السعودية للخطر.
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن مطالبة فلاديمير زيلينسكي الناتو بتوجيه ضربة استباقية لروسيا، ليست إلا دعوة صريحة لإشعال حرب عالمية ثالثة.
زعم مدير وكالة المخابرات الأمريكية السابق، ديفيد بتريوس، أن واشنطن وحلفاءها في الناتو سيدمرون "قوات روسيا غير النووية في أوكرانيا"، في حال استخدام روسيا للأسلحة النووية.
علق أستاذ العلاقات الدولية في مصر حامد فارس، على المطالبات والدعوات الغربية ومنها دعوة مستشار الرئيس الأوكراني بضرورة نزع السلاح النووي من روسيا.
قال وزير الداخلية الصربي ألكسندر فولين، إن الاتحاد الأوروبي سيفرض مع الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا، الحزمة الأولى من العقوبات ضد صربيا، التي تتلقى النفط الروسي عبر كرواتيا.
أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن "حرب أكتوبر ستظل نقطة تحول في تاريخنا المعاصر، استردت فيها القوات المسلحة شرف الوطن وكبريائه ومحت وصمة الاحتلال عن أراضيه".
أفادت قناة "كان" الإسرائيلية، أن زعيم حزب "الليكود" المعارض الرئيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو، نقل إلى مستشفى في القدس مساء الأربعاء.
تداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يسمع فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يلفظ "كلمة نابية" خلال تفقده منطقة متضررة من إعصار "إيان" في ولاية فلوريدا.
قال نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون كيريل ستريموسوف، إنه تم التصدي للقوات الأوكرانية في هذه المقاطعة ووقف تقدمها عند خطوط الدفاع في الجزء الشمالي من المنطقة عند خطوط الدفاع.
صرح مسؤول هندي رفيع اليوم الخميس، بأن 8 أشخاص لقوا مصرعهم غرقا، وفقد آخرون بعد أن جرفت السيول عددا كبيرا من الأشخاص، كانوا يحتفلون بعيد هندوسي في ولاية البنغال الغربية.
قال الكرملين إن تصريحات البنتاغون بشأن قدرة منظومات الصواريخ الأمريكية "هيمارس" على توجيه ضربات لأهداف في شبه جزيرة القرم تؤكد تورط الولايات المتحدة في الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
قال مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق في مصر اللواء سمير فرج، إنه في عام 1975 ناظر أرئيل شارون على قناة "بي بي سي".
أفاد مصدر عسكري سوري بأن اشتباكات اندلعت عقب إنزال جوي قامت به القوات الأمريكية في شمال شرق سوريا بالقرب من مدينة القامشلي.
يمكن للأدوية التي تستخدم عادة لعلاج عشرات الملايين من الرجال من ضعف الانتصاب، أن تساعد في زيادة معدلات البقاء على قيد الحياة لدى المصابين بأنواع معينة من السرطان.
نقلت شبكة سي إن إن نقلا عن مصادر حكومية أمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن تحاول ثني أعضاء منظمة "أوبك +" عن قرار خفض حجم إنتاج النفط والمقرر عقد اجتماع بشأنه اليوم الأربعاء.
صرح السيناتور الأمريكي السابق، ريتشارد بلاك، بأن تفجير أنابيب السيل الشمالي جرى من قبل وكالة الاستخبارات المركزية بموافقة المستشار الألماني أولاف شولتس.
قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، إن موسكو "تدرس كل الخيارات" لمعرفة أسباب الهجمات الإرهابية التي وقعت ضد خطوط نقل الغاز "السيل الشمالي".
أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الخميس، بنجاة رئيس جماعة علماء العراق خالد الملا من محاولة اغتيال في محافظة البصرة.
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زعيم المعارضة التركية كمال كيليتشدار أوغلو، إلى العمل على إدراج مسألة الحجاب في دستور البلاد.
تحدثت قناة "تليغرام المعروفة Fighterbomber عن مميزات ومبدأ عمل قنبلة "أوداب – 500 بي" الفراغية الروسية
رد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على مطالبة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الناتو بتوجيه ضربات استباقية لروسيا، وقال إنه أحمق، وبحاجة للعلاج النفسي.
قال أوليغ تيابكين مدير القسم الأوروبي الثالث بالخارجية الروسية، إن مطالبة بولندا بتعويضات من روسيا عن الخسائر خلال الحرب العالمية الثانية، هي ضرب من الخيال السياسي.
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للاعب روسي سدد ركلة جزاء بطريقة غريبة أثارت اهتمام المغردين.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية يوم الخميس، استدعاء السفير الفرنسي لدى موسكو بيير ليفي، لتقديم توضيحات بشأن دعم باريس العسكري التقني لأوكرانيا.
انتقد مستخدمو "تويتر" في الولايات المتحدة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على مطالبته الناتو بتوجيه ضربة "استباقية" لروسيا.
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى منع أي محاولة "للتحايل" على العقوبات، متجاهلا حجم التبادل التجاري بين موسكو وأنقرة ورفض تركيا هذه العقوبات.
ذكرت سلطات ولاية "شليسفيغ ــ هولشتاين" الفدرالية أن تسربا حدث في محطة غير نشطة للطاقة النووية في برونزبوتيل بألمانيا أثناء القيام بأعمال الصيانة على خط التفريغ في 28 سبتمبر.
أعلنت وكالة يونهاب نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه بحر اليابان صباح الخميس.
اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الغرب يشعل حربا نووية بيدي فلاديمير زيلينسكي، وأن الدمية المضطربة نفسيا والمدججة بالسلاح، تحولت لوحش قد يدمر الكوكب بيديه.
ذكرت المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي وافق على الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك وضع سقف لسعر برميل النفط الروسي.
أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قرارا مفاجئا بإسناده إدارة إحدى المباريات في الدوري الأوروبي، للحكم بول فان بويكل، الذي أثارت قرارته جدلا واسعا في لقاء إنتر وبرشلونة، أمس.
اتهمت والدة الفتاة الإيرانية نيكا شاكرمي التي لقيت حتفها أثناء مشاركتها في الاحتجاجات على خلفية مصرع مهسا أميني، السلطات الإيرانية بقتل ابنتها.
قال شيرزود أسدوف المتحدث باسم رئاسة أوزبكستان، إن رئيس بلاده شوكت ميرضائيف، وقع مرسوم منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسام "أولي دارازالي دوستليك" (الصداقة من الدرجة العليا).
أدى بشار الجعفري اليمين القانونية أمام الرئيس السوري بشار الأسد سفيراً للجمهورية العربية السورية لدى روسيا.
اتهم وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتضخيم أسعار الغاز في السوق، ووفقا للمسؤول فإن الدول الصديقة غالبا ما تلعب ضد برلين في سوق المحروقات.
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الإنتاج الصناعي الروسي، بعد أربعة أشهر من التراجع، عاد إلى مستوى العام الماضي.
تداولت شبكات التواصل الاجتماعي شريط فيديو من كاميرات المراقبة في مترو موسكو يظهر لصا بالجرم المشهود، وأفادت وسائل الإعلام بأنه تم القبض على الرجل سريعا بعد أن باع هاتفا مسروقا.
تحت العنوان أعلاه، كتب أندريه ريزتشيكوف، في "فزغلياد"، حول عدم استعداد الناتو لقبول عضوية أوكرانيا التي خسرت سيادتها وأراضيها واقتصادها.
في ذكرى حرب 6 أكتوبر (تشرين التحريرية) 1973، نشر نجل الرئيس المصري الراحل، محمد حسني مبارك (1928-2020)، مقطع فيديو يضم أسماء القادة الذين خدموا في الجيش المصري خلال هذه الحرب.
أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أنه يعارض مشاركة روسيا في التحقيق بعملية تخريب خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي1و2".
كتبت سفيتلانا ساموديلوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول تنسيق واشنطن مع كييف للتسبب بكارثة.
صرحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، بأن تحالف "أوبك +" يتخذ موقف تضامنيا مع روسيا من خلال اتخاذ قرار "خاطئ" بخفض إنتاج النفط في ذروة النزاع بأوكرانيا.
صرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة أن حكومته ستدافع عن حق ليبيا في المياه الإقليمية وخاصة جنوب كريت.
اعترضت روسيا على دعوى قضائية رفعتها أوكرانيا للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، متهمة الجانب الروسي بارتكاب جرائم إبادة جماعية للشعب الأوكراني، بحسب ما ذكرته هيئة المحكمة.
قررت مجموعة أوبك بلاس تخفيض سقف إنتاجها النفطي بواقع مليونيْ برميل يوميا، مضيفة أن سبب الخفض هو عدم اليقين الذي يحيط بآفاق الاقتصاد العالمي وسوق النفط
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا