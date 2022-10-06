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بالفيديو.. مركبة "دراغون" تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية

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التحمت مركبة "دراغون" التابعة لشركة "سبيس إكس" وعلى متنها رائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا مساء الخميس بالمحطة الفضائية الدولية بنجاح.

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لأول مرة منذ 20 عاما.. رائدة فضاء روسية تسافر الى محطة الفضاء الدولية بمركبة أمريكية
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المصدر: RT

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