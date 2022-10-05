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شاهد.. تحطم صاروخ كوري جنوبي بعد إطلاقه أثناء مناورات عسكرية

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انفجر صاروخ باليستي كوري جنوبي بعد سقوطه على الأرض وتسبب باندلاع حريق هائل، اليوم الأربعاء وذلك أثناء مناورات بالذخيرة الحية شاركت فيها القوات الأمريكية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء حادث انفجار صاروخ من طراز "هيومو -2" قصير المدى، الذي تحطم داخل قاعدة جوية في ضواحي مدينة غانغنونغ.

وقال مسؤول في هيئة الأركان المشتركة إن الرأس الحربي للصاروخ لم ينفجر أثناء التحطم وأن الحريق نتج عن احتراق وقود للصاروخ.

المصدر: AP

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