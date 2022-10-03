الشرطة الإسبانية تعرض طائرة مسيّرة جديدة عملاقة قادرة على حمل ركاب

نشرت الشرطة الإسبانية في مدريد لقطات مصورة لطائرة بدون طيار عملاقة جديدة يقوم ضباط باختبارها.

وأفادت وكالة "اسوشيتد برس" نقلا عن الشرطة الإسبانية بأن هذه الطائرة المسيرة قادرة على حمل راكبين، وتزن 600 كيلوغرام ويمكنها السفر حتى 130 كيلومترًا في الساعة.

وتقول الشرطة الوطنية إنه يمكن استخدامها في المناطق التي لا يمكن لطائرات الهليكوبتر العادية دخولها أو في المناطق التي يوجد بها تهديد كيميائي.

المصدر: أ.ب.