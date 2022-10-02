نشطاء يطلقون بالونات مناهضة للزعيم الكوري الشمالي

اشتبك نشطاء كوريون جنوبيون مع الشرطة أثناء إطلاق بالونات تحمل مواد دعائية مناهضة لبيونغ يانغ عبر الحدود الكورية الشمالية.

وذكر بارك سانغ هاك، وهو منشق كوري شمالي تحول إلى ناشط ، أن مجموعته أطلقت حوالي 8 بالونات من منطقة في بلدة باجو الحدودية الكورية الجنوبية ليلة السبت عندما وصل ضباط الشرطة إلى مكان الحادث ومنعوهم من إرسال 12 بالونا آخر من الباقية.

حملت البالونات المتجهة نحو كوريا الشمالية أقنعة وأقراص تايلينول وفيتامين سي وكذلك مواد دعائية، بما فيها كتيبات تشيد باقتصاد كوريا الجنوبية والمجتمع الديمقراطي ومئات من أقراص USB التي تحتوي على مقاطع فيديو لأعضاء الكونغرس الأمريكي يدينون اختراق حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

المصدر: AP