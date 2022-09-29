الجيش الإيراني ينشر لقطات لإطلاق صواريخ على أهداف في إقليم كردستان العراق

نشر الجيش الإيراني، اليوم الخميس، لقطات تظهر إطلاق صواريخ على أهداف في إقليم كردستان العراق.

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان أن قصفا إيرانيا بطائرة مسيرة استهدف قواعد جماعة إيرانية كردية معارضة في شمال العراق، أسفر عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 32 آخرين.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الحرس الثوري الإيراني استهدف قواعد جماعة انفصالية في شمال العراق "بصواريخ دقيقة" و"طائرات مسيرة انتحارية".

المصدر: AP