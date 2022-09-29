معركة وجها لوجه بين دبابتين روسية وأوكرانية

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق تدمير دبابة أوكرانية بأطقم دبابة روسية في معركة وجها لوجه بينهما.

وقد اكتشفت أطقم طائرات مسيرة التي تعمل بتعاون وثيق مع مشاة البحرية دبابات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية تحركت في الغابة. وتعرضت دبابات العدو لهجوم فوري بدبابتين من طراز "تي-80 بي في" وعربات قتال من طراز "بي ام بي - 3" تابعة لسلاح المشاة البحرية التابعة لأسطول المحيط الهادئ.

وخلال المعركة أصابت دبابة روسية أخرى أوكرانية بنيران مباشرة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية