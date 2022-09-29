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مروحيات "كا-52" الروسية تنفذ مهام قتالية في إطار العملية العسكرية الخاصة

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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لأعمال قتالية نفذتها أطقم مروحيات "كا 52" التابعة لسلاح الجو بالمنطقة العسكرية الغربية، في إطار العملية العسكرية الخاصة.

وتواصل أطقم المروحيات التابعة للمنطقة العسكرية الغربية، وفي إطار العملية العسكرية الخاصة، تدمير المركبات المدرعة والبنية التحتية العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، ومرافقة الأرتال العسكرية، وتوفير الدعم الجوي للوحدات العسكرية.

المصدر: وزارة الدفاع

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