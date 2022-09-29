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إرسال المجندين الجدد إلى أحد ميدان أسطول المحيط الهادئ للتدريب القتالي

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن بدء الأفراد الذين تم تجنيدهم في صفوف القوات المسلحة الروسية في إطار التعبئة الجزئية التدريب القتالي في أحد ساحات تدريب تابع لأسطول المحيط الهادئ.

وتم إرسال الأفراد العسكريين إلى مركز التدريب عن طريق النقل البري وكذلك بواسطة سفينة إنزال كبيرة.

وفي إطار الإجراءات التمهيدية سيقوم المجندون الجدد بإجراء تدريبات إطلاق النار من بنادق كلاشينكوف وسيشاركون في في إلقاء القنابل اليدوية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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