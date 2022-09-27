بطلقات المدافع.. مراسم استقبال رئيس الإمارات في مسقط

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات إلى سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

ووصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مرورا بين صفين من حرس الشرف من الحرس السلطاني العماني إلى قصر العلم، حيث عقدا اجتماعا مع سلطان عمان هيثم بن طارق.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإن الشيخ محمد يزور عمان "تلبية لدعوة من أخيه السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان عمان"، حيث يبحث الجانبان تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتنموية.

المصدر: وكالات