مئات الأكراد يتظاهرون في القامشلي على خلفية وفاة مهسا أميني

خرج المئات من الأكراد إلى شوارع مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا يوم الاثنين على خلفية وفاة الفتاة الإيرانية مهسا أميني داخل مركز للشرطة في طهران.

ورفع المتظاهرون صورا لأميني ورددوا شعارات تدافع عن حقوق المرأة، وشوهدت بعض النساء وهن يقمن بقص شعرهن.

ووفقا للرواية الرسمية، أصيبت الفتاة الكردية مهسا أميني أصيبت بنوبة قلبية أثناء الاستجواب، توفيت على إثرها، لكن معلومات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ذكرت أن أميني تعرضت للضرب من قبل الشرطة.

المصدر: وكالات