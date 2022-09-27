البرازيل.. مداهمة أمنية واسعة تشل حركة المرور في ريو دي جانيرو
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أسفرت مداهمة أمنية للشرطة ضد عصابات تهريب المخدرات في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية عن مقتل 3 أشخاص وتعطيل حركة المرور على الطرق الرئيسية بالمدينة.
وبدأت المداهمة الأمنية التي شاركت فيها الشرطة العسكرية والمدنية صباح اليوم الاثنين في الأحياء الفقيرة للمدينة التي يقطنها حوالي 130 ألف شخص والتي تقع بين طرق رئيسية سريعة تؤدي إحداها إلى المطار الدولي.
وتظهر لقطات جوية بثت على شبكة تلفزيون ريكورد البرازيلية ضباط شرطة يصوبون بنادقهم ويحتشدون وسط حركة المرور المتوقفة بينما يختبئ المدنيون خلف السيارات والحافلات.
المصدر: AP