لقطات تحبس الأنفاس.. أعمال قتالية لطائرة هجومية من طراز Su-25 تابعة لقوات الفضاء الروسية
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لأعمال قتالية لطائرة هجومية من طراز"Su-25" تابعة لقوات الفضاء الروسية.
ونفذت أطقم الطيران الهجومية ضربات جوية صاروخية على منشآت ومعدات عسكرية أوكرانية.
وتم تدمير مواقع ميدانية محصنة مموهة وعربات مصفحة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وبعد الطلعات الجوية، أكمل الطاقم الهندسي والفني مهام صيانة الطائرات وتجهيز معدات الطيران لطلعة قتالية ثانية.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية