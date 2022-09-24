مراسم تسليم الأسلحة للأفراد المجندين في إطار التعبئة الجزئية في روسيا

تم تسليم الأفراد في كامتشاتكا الروسية، الذين تم تجنيدهم في صفوف القوات المسلحة للاتحاد الروسي في إطار التعبئة الجزئية أسلحة، في مراسم عسكرية خاصة.

وأشار نائب الأدميرال ألكسندر يولداشيف، قائد القوات في الشمال الشرقي، إلى أن الجنود يؤدون اليوم مهامًا مهمة لحماية المواطنين والمقيمين في روسيا.

وقال:"أنا متأكد من أنكم ستفون بواجبكم تجاه الوطن الأم بشرف وكرامة ولن تلحقوا العار بمجد السلاح الروسي".

وأضاف"أنا أؤمن بشجاعتكم وقدرتكم على الدفاع عن الوطن، وسحق الأشرار الفاشيين".

ولاحقا سيبدأ الأفراد التدرب على التنسيق القتالي للوحدات في ساحات التدريب العسكري.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية