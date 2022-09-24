روسيا.. توافد المواطنين إلى نقطة استقبال أفراد الوحدة العسكرية بعد الإعلان عن التعبئة الجزئية

بدأ المواطنون الذين تم استدعاؤهم من الاحتياطي في إطار التعبئة الجزئية بالوصول إلى الوحدات العسكرية والوحدات الفرعية التي يتم تشكيلها.

وقد تم إنشاء نقطة استقبال للأفراد في "فلاديفوستوك"، حيث يتلقى الوافدون الزي العسكري ومعدات الحماية الشخصية، ويتم إعداد الوثائق اللازمة.

بعد الانتهاء من توزيع الأفراد على الوحدات وحل المسائل التنظيمية الخاصة ، سيبدأ الأفراد العسكريون المستدعون من الاحتياط تدريبات التنسيق القتالي في ساحات التدريب العسكري.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية