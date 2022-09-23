الآلاف يجتمعون وسط موسكو دعما لعملية الاستفتاء في دونباس والمناطق المحررة

تاريخ النشر:23.09.2022 | 15:22 GMT | فيديوهات
أعلن الكرملين عن اتصال هاتفي بين الرئيس فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بحثا فيه القضايا التي تهم البلدين بما فيها التعاون الاقتصادي، وسوق النفط.
رد دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، على تصريحات للقائد الأسبق للقوات الأمريكية في أوروبا الفريق بن هوجيز الذي هدد بضربة "ساحقة" للأسطول الروسي والقواعد الروسية في القرم.
ألقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، كلمة خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا، يوم الخميس.
كشف وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أن بلاده ستتكبد هذا العام 60 مليار يورو، والعام المقبل 100 مليار، في ظل غلاء أسعار الطاقة بعد العقوبات ضد روسيا واستيراد المحروقات من غيرها.
أعرب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد نجاح وساطته في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، عن استعداد المملكة "لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف" لتسوية الأزمة الأوكرانية.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة خلال العام الجاري.
كشف المدير العام وكبير المصممين في مركز "ماكييف" لصناعة الصواريخ، فلاديمير دغتيار، عن بعض الميزات التي تجعل صاروخ "سارمات" الروسي "متفوقا على الأسلحة التي تطورها دول الناتو".
قدم رجل الأعمال المصري ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ أحمد أبو هشيمة، حلا للتغلب على أزمة الدولار في مصر.
علّق خبيران مصريان على تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى ردود الأفعال على قرار روسيا التعبئة الجزئية، مشيرين إلى جوانب الخداع والكذب فيها.
تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في دك مواقع القوات والبنى التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.
أشار أحدث تقرير لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة في مصر، إلى أن كمية المياه المنتجة الصالحة للشرب في البلاد بلغت حوالي 33.6 مليون م3 يوميا.
قال الصحفي الألماني أرنولد شيلزل، في مقال لصحيفة Junge Welt ، إن زعم وزيرة خارجية بلاده أنالينا بيربوك بأن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا ينقذ الأرواح، يمكن تسميته بـ "لغة الفاشية"
يعلم معظمنا بالروتين المتعلق بالطيران الجوي وقواعد طائرات الركاب كمثل وجوب رفع ستائر النوافذ حتى نتمكن من معرفة ما إذا كانت هناك حالة طارئة.
نشرت وزارة الدفاع الروسية إيضاحات حول التعبئة الجزئية التي تم الإعلان عنها في البلاد مؤخرا، في إطار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
قال مسؤولون أمريكيون إن أوكرانيا كثفت تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة، بهدف التخطيط لهجوم مضاد، وإن هذا سمح لواشنطن بتزويد كييف بمعلومات استخباراتية حول الوحدات الروسية.
أشارت جريدة "وول ستريت جورنال" إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيكون هو المستفيد الأكبر من أزمة الطاقة في أوروبا.
قال مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية محمد عوض تاج الدين، إنه تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول اقتراح إضافة خانة جديدة في بطاقة الرقم القومي.
صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه لا يستطيع تفسير تصرفات نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا.
أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف أن الجمهورية نفذت خطة التعبئة الجزئية التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في البلاد، بنسبة 254%.
حذر مندوب روسيا لدى الأمن والتعاون الأوروبي ألكسندر لوكاشيفيتش الغرب من عواقب التدخل في أوكرانيا وأكد استعداد روسيا لكافة السيناريوهات هناك، مذكّرا بكلمة الرئيس فلاديمير بوتين.
أكدت الصحفية في شبكة "سي إن إن" الأمريكية كريستيان أمانبور، أنها رفضت ارتداء الحجاب لإجراء مقابلة مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في نيويورك، ما أدى لإلغاء رئيسي لقاءها.
قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إن جيش التحرير الشعبي الصيني "يجب أن يركز على الاستعداد للمشاركة في أعمال قتالية حقيقية".
علق الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على العقوبات التي فرضتها واشنطن على "شرطة الأخلاق" في بلاده بسبب وفاة مهسا أميني، متهما الغرب بـ"الكيل بمكيالين".
قذفت ضربة روسية ناقلة جنود مدرعة أوكرانية، فوق سياج مصنع نيكولاييف لإنتاج الدبابات، وسقطت على ممر للمشاة خارج هذه المنشأة الحيوية.
دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للضغط على كييف، لتفصح عن أسماء ضحايا جريمة بلدة بوتشا في ضواحي كييف.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قضت على أكثر من 500 فرد من الجنود الأوكرانيين والقوميين المتطرفين والمرتزقة الأجانب خلال اليوم الماضي، كما أسقطت 3 طائرات حربية أوكرانية.
انطلقت صباح اليوم الجمعة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وكذلك في منطقتي خيرسون وزابوروجيه، عملية التصويت في الاستفتاء على انضمامها إلى روسيا.
نشرت وسائل إعلام فلسطينية فيديو لطرح شاب فلسطيني جنديا إسرائيليا أرضا في القدس، مشيرة إلى أن رفاقه فشلوا عدة مرات في تخليصه من قبضة الشاب الفلسطيني.
تم التقاط صورة لرئيسة الوزراء الإستونية، كايا كالاس، بينما ظهرت في خلفيتها مدفأة كهربائية إضافية.
تداول نشطاء التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه عدد من جثث غرقى مركب المهاجرين الذي انطلق من لبنان، تتقاذفهم أمواج البحر قبالة شاطئ محافظة طرطوس في سوريا.
وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الخميس، دعوة إلى رئيس أذربيجان إلهام علييف، لحضور القمة العربية المقبلة كضيف شرف، باعتباره الرئيس الحالي لحركة عدم الانحياز.
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الخميس أمرا ملكيا أعفى بموجبه، ساعد بن خضر العرابي الحارثي، مستشار وزير الداخلية من منصبه.
تعهدت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبرخت، باستمرار توريد الأسلحة إلى أوكرانيا ردا على الخطاب الأخير للرئيس بوتين، بشأن الوضع في دونباس ومسار العملية العسكرية الروسية الخاصة.
كشف نيوت غينغريتش الرئيس الأسبق لمجلس النواب الأمريكي عن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تواجهها الولايات المتحدة.
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن المعارض الأوكراني، فيكتور ميدفيدتشوك، الذي أطلق سراحه من أوكرانيا غادر تركيا وفي طريق الآن إلى روسيا.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لجامعة الدول العربية، أن أولويات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حماية المدنيين في دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا، وتطهيرها من النازية.
طالبت مجلة The American Conservative، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بترك شبه جزيرة القرم وشأنها.
أثار غياب العلم اللبناني عن اللقاء الذي جمع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، جدلا على وسائل التواصل.
اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن حل الدولتين جيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بما يتفق مع مصالح أمن إسرائيل واقتصادها، شريطة أن تكون الدولة الفلسطينية "مسالمة".
استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التحذيرات الأمريكية للبنوك في بلاده من تعاملها مع نظام الدفع الإلكتروني الروسي "مير".
أعلنت وزارة النقل السورية تعليق عمليات الإنقاذ في حادث غرق زورق المهاجرين قبالة طرطوس نظرا لارتفاع الموج، فيما أعلنت وزارة الصحة أن عدد ضحايا الحادث ارتفع إلى 34 شخصا.
أفاد رئيس مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، سيرغي تشيميزوف بأن القوات الجو- فضائية الروسية تتسلم قريبا دفعة جديدة من مقاتلات "سو-57" الحديثة للجيل الخامس.
يعد سرطان المعدة من أكثر أنواع السرطان شيوعا وفتكا حول العالم، لا سيما بين الذكور الأكبر سنا.
تشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن نصف الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة الكمبيوتر في عملهم المعتاد لديهم شكل من أشكال إجهاد العين الرقمي.
تسعى 4 مناطق وهي جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك الشعبيتان، ومنطقتا زابوروجيه وخيرسون للانضمام إلى روسيا، وفيما يلي معلومات موجزة عن هذه المناطق.
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو ظهر فيه كيف تصدت قوات الإنزال الجوي الروسية( قوات المظليين)، لهجوم شنته مجموعة من المدرعات الأوكرانية.
فاجأ النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول عروسين أثناء حفل زفافهما اليوم الخميس في الإسكندرية.
بحث وزير الخارجية السوري فيصل المقداد مع نظيريه الجزائري رمطان لعمامرة، والأردني أيمن الصفدي خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة العلاقات الثنائية، وتطورات الساحة العربية.
التقى وزيرا خارجية روسيا ومصر سيرجي لافروف وسامح شكري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
حذرت حركة "حماس" إسرائيل اليوم الخميس من إمكانية اندلاع "حرب دينية مفتوحة" و"معركة كبرى" بسبب "انتهاكاتها في المسجد الأقصى والقدس".
أفاد تلفزيون الصين المركزي بأن محكمة محلية أصدرت حكما بالإعدام على وزير العدل الصيني السابق فو تشنغهوا، على أن يؤجل التنفيذ لمدة عامين.
أكد الكرملين أنه في حال اتخاذ قرار إيجابي في الاستفتاءات في جمهوريتي دونباس ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، ستتبع ذلك إجراءات من جانب البرلمان والرئيس الروسي.
تحت العنوان أعلاه، كتب بيوتر ماكيدونتسيف، في "أوراسيا ديلي"، عن حاجة أردوغان الماسة إلى تحقيق إنجاز في السياسة الخارجية، استعدادا للانتخابات، فهل يفعلها في سوريا أم القوقاز؟
بعث عدد كبير من قادة العالم العربي، رسائل تهنئة إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
أفادت مراسلة RT مساء الخميس بأن الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينيا نفذ عملية طعن بالقرب من موديعين على الطريق بين القدس وتل أبيب.
أعلنت الدكتورة ألكسندرا بوريغا، أخصائية الطب الرياضي، أنه يمكن مقارنة خصائص البروكلي بخصائص لحم البقر وبيض الدجاج.
تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري للمرة السادسة خلال العام الجاري 2022، اليوم الخميس، لتحديد أسعار الفائدة، بعد قرارها بالتثبيت خلال الاجتماعين الأخيرين.
أعلن دينيس بوشيلين رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، تحرير السياسي الأوكراني المعارض فيكتور ميدفيدتشوك، في إطار تبادل السجناء والأسرى مع أوكرانيا.
تحت العنوان أعلاه، كتبت أليونا زادوروجنايا وأناستاسيا كوليكوفا، في "فزغلياد" حول الزخم الذي تكسبه تعبئة جنود الاحتياط في روسيا للعملية الخاصة، وردة فعل أوكرانيا المنتظرة.
تعد ناقلات "تشيكان" المدرعة أقل شهرة، مقارنة بعربات مدرعة أخرى روسية الصنع.
شهدت مباراة كورتولوا، وضيفه ديبورتيفو كالي ضمن منافسات الأسبوع الـ13 للدوري الكولومبي أحداثا مؤسفة، حيث اقتحم المئات من مشجعي الفريق الضيف الملعب.
استخدم مصور الذكاء الاصطناعي لإعادة النجوم الذين تركوا هذا العالم إلى الحياة، وخلق صورا مخيفة للأميرة ديانا وكورت كوبين وجون لينون وفريدي ميركوري وآخرين.
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، "تحريف" الرئيس الأمريكي جو بايدن لعبارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول "التهديد النووي" بأنه "غير لائق".
وصلت إلى مطار الملك خالد في الرياض اليوم الأربعاء طائرة تقل 10 من المرتزقة تم الإفراج عنهم بموجب تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا، بوساطة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
تمكن البحارة الروس والجنود السوريون من إنقاذ أكثر من 20 راكبا من قارب يقل مهاجرين غير شرعيين من لبنان.
أعلنت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن وزراء أوروبيين طلبوا لقاء الوزير سيرغي لافروف خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما يقنعون نظراءهم بعدم التواصل مع موسكو.
دعت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس مواطنيها، للاستعداد لمشاكل محتملة في الكهرباء في حال فصلت روسيا دول البلطيق عن شبكاتها الكهربائية.
جاء في استطلاع للرأي العام، إن غالبية الروس (80٪) يعتقدون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعمل بشكل جيد في منصبه.
كشف قدر كبير من الأبحاث عن الآثار الضارة لتوقيت الوجبات السيئة على أنماط النوم والتحكم في الوزن ومرض السكري.
أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إلى أن طهران تهدد دائما بتدمير إسرائيل، وشدد على أن تل أبيب لن تسمح لإيران بأن تصبح دولة نووية.
قال الطاهر سعدون، والد الطالب المغربي ابراهيم سعدون، أحد المفرج عنهم من روسيا بعد اعتقالهم خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، إن نجله سيصل قريبا إلى البلاد.
كشف الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف ثماني حقائق مهمة عن التفاح، وأوضح لماذا يجب أن يكون التفاح موجودا في النظام الغذائي لكل إنسان.
توصل العلماء إلى طريقة لإصلاح الألياف التالفة في العمود الفقري، التي لا تصلح نفسها بعد إصابة كبيرة، في خطوة كبيرة نحو عكس بعض أشكال الشلل وشفائها.
إذا كنت تعتقد أن المستويات المنخفضة من فيتامين B12 لا يمكن أن تكون ضارة، فإنه وفقا للخبراء الصحيين يمكن أن يؤدي نقص هذا الفيتامين الأساسي إلى ضرر "لا رجعة فيه.
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا تنطلق من روح التواصل بين رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين ورئيس الصين شي جين بينغ في سمرقند.
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، أن القوات الأمريكية المتواجدة في سوريا "تسرق ما يصل إلى 66 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل 82% من إجمالي إنتاج النفط السوري".
اعتبر وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا أن حلف الناتو هو الذي يرغب الآن بالانضمام إلى أوكرانيا، وذلك في إجابة عن سؤال صحفي حول مستقبل عضوية أوكرانيا في الناتو.
رد الوفد الجزائري المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على "مزاعم وأكاذيب الوفد المغربي أمام الجمعية العامة بشأن قضية الصحراء الغربية".
العميد ركن متقاعد المؤرخ والخبير العسكري صبحي ناظم توفيق عن سيناريوهات المواجهة بين الناتو وروسيا.
تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد"، حول السمة المؤقتة لقوة الدولار والانهيار الذي سيعقبها.
أفاد تقرير جديد بأن النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، هو الآن خامس أعلى لاعب كرة قدم أجرا في العالم.
أثار جوزيه مورينيو المدير الفني لروما الإيطالي شعور الدهشة بين متابعيه بعد ظهوره المفاجىء في أحدث مقطع فيديو موسيقي لمغني الراب "ستورمزي".
كشف باحثون في جامعة كورنيل، في إيثاكا ونيويورك ونورث كارولينا إيه آند تي (NC A&T)، أن الحيوانات المنوية التي تتحرك في مجموعات أكثر عرضة للسباحة في خط مستقيم.
فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على "شرطة الأخلاق" وقادة هيئات حكومية أخرى في إيران على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، بعدما اعتقلتها الشرطة بسبب "ارتداء الحجاب بطريقة خاطئة".
بدأت القوات الروسية في استخدام مسيّرات "زالا" الشبحية من تصنيع "كلاشينكوف" في أوكرانيا.
أفرجت روسيا منذ أيام، بفضل وساطة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن عدد من المرتزقة الأجانب، معظمهم من دول غربية، ومواطن مغربي.
نشرت الشركة الروسية المتحدة لصناعة الطائرات مقطع فيديو أظهرت فيه طائرة IL-76MD-90A المطوّرة والمجهزة بمعدات روسية الصنع بالكامل.
أعلن طبيب الأسنان الروسي إيليا سكلياروف، أن أكثر فرش الأسنان ضررا هي ذات الشعيرات الطبيعية، والقاسية ومختلفة المستوى.
تستعد شركة JAC الصينية لطرح سيارة جديدة في الأسواق العالمية يتوقع لها أن تحقق مبيعات ممتازة لمظهرها الأنيق ومواصفاتها المتطورة.
ترتفع أصوات داخل الاتحاد الأوروبي ترى في التحرك الروسي خطوة منطقية وأن الاستفتاء حق مشروع لشعب يعاني الويلات منذ ثماني سنوات.
تحدثت وسائل إعلام ومواقع عن مزاعم لرصد تحليق "طائرة يوم القيامة" الروسية فوق موسكو، وعن رصد إقلاع طائرة يوم القيامة الأمريكية. وذلك بعد دعوة بوتين للتعبئة الجزئية في صفوف الجيش.
كشفت القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، للمرة الأولى عن صاروخ "رضوان" الباليستي الذي يعمل بالوقود السائل وله رأس حربي قابل للفصل يصل مداه إلى 1400 كم.
نشرت وكالة الأنباء الإيرانية بعض نتائج تقرير للطب الشرعي بعد تشريح جثة مهسا أميني التي توفيت أثناء احتجازها وبعد أن أوقفتها "شرطة الأخلاق"، وأثارت وفاتها تظاهرات بعدة مدن.
زعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه هدد "بمحو" المؤسس المشارك لحركة "طالبان" الملا عبد الغني بارادار، وأنه أرسل له صورة لمنزله ليثبت أنه قادر على ذلك.
أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الدول الغربية لو خشيت الكارثة النووية فعلا، لسعت لإعادة نظام كييف إلى صوابه، وعملت مع واشنطن على منع كييف من قصف محطة زابوروجيه.
قال رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان إنه إذا تم رفع العقوبات عن روسيا، فسوف تنخفض الأسعار والتضخم على الفور في أوروبا، وستتاح لاقتصادها فرصة للتعافي وتجنب الركود.
أكدت المطربة الكولومبية شاكيرا أنها في واحدة "من أصعب وأحزن" لحظات حياتها، خلال حديثها عن علاقتها بصديقها السابق جيرارد بيكيه لاعب برشلونة الإسباني.
ذكرت صحيفة "دير شبيغل"، اليوم الخميس، أن ألمانيا ستؤمم شركة كانت في السابق تابعة لعملاق الغاز الروسي "غازبروم" وهي Securing Energy for Europe.
أفاد التلفزيون السوري بغرق مركب لبناني للنزهة في المياه الحدودية قبالة مدينة طرطوس، وأن فرق الإنقاذ السورية انتشلت عددا من ركاب الزورق، أسعفوا إلى مستشفى المدينة.
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