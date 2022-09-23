 
مباشر

الآلاف يجتمعون وسط موسكو دعما لعملية الاستفتاء في دونباس والمناطق المحررة

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tuuj

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا