قوات الدفاع الجوي الروسي تدمر 7 صواريخ أمريكية مضادة للرادار وتسقط 17 طائرة بدون طيار
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أفاد المتحدث باسم الدفاع الروسية أن العدو خسر نحو 30 جنديا و6 عربات مشاة قتالية جراء قصف تعرضت له وحدات للواء 14 ميكانيكي أثناء محاولة فاشلة لعبور نهر أوسكول في منطقة خاركوف .
وأضاف إيغور كوناشينكوف أن قوات الدفاع الروسية، أسقطت 17 طائرة بدون طيار واعتراضت 37 قذيفة من راجمات الصواريخ، بما فيها 27 قذيفة من "هيمارس" و10 قذائف من "أولخا"، ودمرت 7 صواريخ أمريكية مضادة للرادار من طراز HARM في الجو فوق خيرسون.