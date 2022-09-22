ضربات جوية بأسلحة عالية الدقة تدمر أكثر من ألف قذيفة لمدافع هاون

قال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، إن ضربات جوية بأسلحة عالية الدقة أدت إلى مقتل 150 فردا وتدمير 19 قطعة من المعدات العسكرية في زابوروجيه، إضافة إلى القضاء على نحو 90 مسلحا وتدمير 15 قطعة من المعدات وأكثر من ألف قذيفة لمدافع الهاون في دونيتسك.

كما تم تدمير مركز قيادة كتيبة للواء الأول دبابات في دونيتسك وثلاث فصائل مدفعية من مدافع الهاوتزر الأمريكية M777 في منطقتي دنيبروبيتروفسك ونيكولايف وفصيلة من راجمات الصواريخ "هيمارس" في نيكولايف.

وكذلك تم تدمير 4 مستودعات للذخيرة والأسلحة في منطقتي خاركوف وزابوروجيه.