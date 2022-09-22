 الدفاع الروسية تعرض عمل راجمات "سميرتش" في ميدان القتال

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للنشاط القتالي لراجمات الصواريخ من طراز "سميرتش" في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

ويشار إلى أن الجيش الروسي، يستخدم راجمات الصواريخ هذه، لتدمير مواقع العدو المحصنة، ومنشآت البنية التحتية العسكرية والمعدات العسكرية، ومواقع القيادات ومخازن الأسلحة والذخيرة ومستودعات الوقود وزيوت التشحيم، ومراكز الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي والأهداف المهمة الأخرى للجيش الأوكراني التي تقع على مسافات بعيدة- على مسافة تصل إلى 90 كيلومترا.

وعادة تقوم قوة استطلاع بتحديد إحداثيات تمركز معدات وعناصر وأسلحة القوات الأوكرانية، وبعد التحقق من ذلك بواسطة وسائط الاستطلاع التقنية، تقوم بطاريات "سميرتش" بصب جام قذائفها على العدو. وطبعا لا يوجد بتاتا أي شك في أن راجمات الصواريخ هذه، ستدمر بالكامل كل الأهداف التي ستقصفها.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية