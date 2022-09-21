الكاميرات ترصد لحظة اصطدام سيارة الفنان الروسي الراحل بوسكيباليس بشاحنة ضخمة

وثقت كاميرا المراقبة لحظات اصطدام السيارة التي كانت تقل الفنان الروسي سيرغي بوسكيباليس، بشاحنة نقل كبيرة.

كان الفنان بوسكيباليس أحد ركاب سيارة "فورد ترانزيت" التي اصطدمت بشاحنة، ما أدى إلى انقلابها.

ووفقا لمصادر أمنية أسفر الحادث عن مقتل بوسكيباليس والسائق الذي كان يقود السيارة.

وكان وسكيباليس في طريقة إلى دونباس للمشاركة في الأعمال الإنسانية هناك.

كذلك كان ينوي إعادة طلاء سيارة "فورد" التي كانت تقله ونقلها إلى احتياجات الجيش.

المصدر: وكالات