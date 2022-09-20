الدفاع الجوي الروسي يسقط 12 طائرة مسيرة وصاروخين أمريكيين من طراز "هارم"

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اسقاط عدد من الطائرات المسيرة الأوكرانية والصواريخ الأمريكية لدى قوات كييف.

وذكرت الوزارة في بيان أنه تم إسقاط 12 طائرة مسيرة بواسطة الدفاع الجوي في مناطق قرى "بتروفسكو" و"خانزينكوفو" و"بلاغوفيشينكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية، و"مولوديوجنويه" و"برياوزيرنويه" وموزيكوفكا" و"زيلينوفكا" و"بوساد-بوكروفسكويه" و"ليوبيموفكا" بمنطقة خيرسون.

كما تم إسقاط صاروخان أمريكيان مضادان للرادار من طراز "هارم" بالقرب من مدينة خيرسون، إضافة إلى تدمير 27 قذيفة من راجمات الصواريخ "هيمرس"، و"أولخا" في منطقة دونيتسك، وقرى "تشيرنوبوفكا" بجمهورية لوغانسك الشعبية، و"نوفايا كاخوفكا" و"بيريسلاف" و"فيروفكا" و"تومارينو" و"فيسيولويه" بمنطقة خيرسون.

المصدر: RT