وجهت القوات الفضائية الروسية عدة ضربات عالية الدقة لألوية الطيران الميكانيكي الأوكراني في عدد من المناطق.

وأصابت الضربات عالية الدقة للقوات الجوية الفضائية الروسية نقاط الانتشار المؤقت للواء البحري رقم 35 للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية.

كما تم توجيه ضربات عالية الدقة لنقاط الانتشار المؤقتة للواء الطيران رقم 81، واللواء رقم 66 الميكانيكي التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق قرى "تشيرنوفي أوسكول" و"ستودنوك" في منطقة خاركوف، واللواء الآلي رقم 93 في منطقة "بوغوروديتشنويه" بجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم تحييد أكثر من 120 جنديا أوكرانيا و3 دبابات و12 سيارة.

كما استهدفت القوات الجوية الروسية لواء الدفاع الإقليمي رقم 114 في مناطق قريتي "نوفوغريغوروفا" و"نوفايا أوديسا" بمنطقة نيكولايف، وأدت إلى تدمير أكثر من 70 عنصرا من العناصر القومية المتطرفة الأوكرانية، وأكثر من 15 وحدة من المعدات والمركبات العسكرية الخاصة.

المصدر:RT