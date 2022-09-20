جورجيا: مسلح يحتجز رهائن داخل بنك

استولى مسلح على فرع "بنك جورجيا" في مدينة كوتايسي، واحتجز داخله 12 شخصا كرهائن، بحسب وزارة الداخلية.

وطالب المسلح بتسليمه مليوني دولار، في غضون ثلاث ساعات.

وأطلقت الشرطة المحلية عملية خاصة، وقامت بتطويق المنطقة المحيطة بالبنك.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أن المسلح قام بتفخيخ أبواب البنك.

وظهر المسلح الذي يحتجز رهائن في "بنك جورجيا" بمدينة كوتايسي، في بث مباشر من داخل البنك وهو يتحدث إلى الرهائن وذلك قبل ساعة من انتهاء المهلة التي أهملها لتنفيذ طلباته.