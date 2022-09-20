توتر في نابلس بين محتجين والشرطة الفلسطينية

قتل رجل فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، إثر مواجهات عنيفة في مدينة نابلس بالضفة الغربية بين شبان وعناصر من أجهزة الأمن الفلسطينية، عقب اعتقال المطاردين مصعب اشتية وعميد طبيلة.

وتبادلت قوات الأمن الفلسطينية إطلاق النار مع نشطاء في وسط نابلس، حيث قام سكان غاضبون برشق سيارة جيب مدرعة بعدة أشياء وطردها من ساحة الشهداء.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، شبانا محليين يرشقون سيارة جيب عسكرية فلسطينية بالطوب والحجارة والقضبان المعدنية في ساحة الشهداء المركزية.

المصدر:RT