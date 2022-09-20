"البحرين" الباكستانية تتعرض لأقوى الفيضانات في التاريخ الحديث!

أصبحت البحرين الواقعة في وادي سوات الباكستانية، تحت الأنقاض بعد أن دمرت أقوى الفيضانات التي شهدتها البلاد في التاريخ الحديث، مباني وطرقًا، وتركت السكان المحليين تحت بلا مأوى.

وتأثرت المرافق الصحية المحلية بشكل كبير بالفيضانات الأخيرة، حيث تعرض العاملون الصحيون لضغوط شديدة بسبب محدودية الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد دقت ناقوس الخطر بشأن "كارثة ثانية" في أعقاب الفيضانات القاتلة التي ضربت باكستان هذا الصيف.

المصدر: RT