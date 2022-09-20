في طريقه إلى نيويورك.. الرئيس الإيراني يحبس دموعه أمام الكاميرات!

أظهر مقطع فيديو الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي رباطة جأش أمام الكاميرات حيث حاول حبس دموعه عند حديثه عن اللواء قاسم سليماني، خلال رحلته إلى نيويورك.

وقال رئيسي في بداية الفيديو، إن الشعب الإيراني يتوقع منه أن يقوم بإيصال صوته إلى العالم، وأن قوة إيران تأتي من تضحيات الشعب وصبره على المصاعب طوال أكثر من 4 عقود.

وسافر رئيسي إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

المصدر: RT