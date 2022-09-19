تركيا.. مسيرة حاشدة ضد المثليين في إسطنبول

احتشد آلاف الأتراك ضد المثليين في إسطنبول يوم الأحد، ووصفوها بأنها "عنف وجودي".

وقال الناشط كورسات ميكان"نحن نقف ضد فرض أيديولوجية المثليين.. لا نريد أن يتأذى شخص واحد من هذه الأشياء.. أولئك الذين يقعون فريسة دعاية "LGBT"، يتحدثون عن العنف والكراهية".

وتابع : "لأولئك الذين وقعوا في هذه الدعاية، نقول إننا هنا من أجل الحق في الحياة للأطفال الذين لن يولدوا أبدًا، والذين سلب حقهم في الحياة بسبب اختيارك أنت.. يجب وقف هذا العنف الوجودي ".

وأظهرت لقطات آلاف المتظاهرين يسيرون في الشوارع داخل منطقة مطوقة، ملوحين بالأعلام الوطنية التركية ولافتات تندد بالمثلية.

المصدر:RT