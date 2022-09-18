رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يطلق 8 فهود برية في عيد ميلاده

في عيد ميلاده الـ72 أطلق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي 8 فهود إلى الحياة البرية فى متنزه كونو الوطني بعد نقلها من ناميبيا بموجب الاتفاق المبرم بين البلدين.

وتظهر لقطات تم تصويرها في حديقة كونو الوطنية بولاية ماديا براديش يوم السبت ناريندرا مودي وهو يطلق الفهود ويلتقط صورا لها.

وحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الهندي فإن إطلاق الفهود البرية هو جزء من جهود رئيس الوزراء لتنشيط وتنويع الحياة البرية في البلاد.

والفهد هو الثديي الكبير الوحيد الذي انقرض في البلاد منذ استقلالها عن الحكم البريطاني. وقد قتل آخر فهد في تشهاتيسجاره عام 1947.

المصدر: رابتلي