مدافع "دي-20" تدمر مركبات المدرعة وتحبط تقدم القوات الأوكرانية
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لقطات بثتها وزارة الدفاع الروسية توثق أعمال قتالية لأطقم مدافع هاوتزر 152 ملم "دي-20" تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية.
وحسب وزارة الدفاع الروسية دمر رجال المدفعية مواقع إطلاق النار للقوات المسلحة الأوكرانية ومركبات مدرعة وبطاريات المدفعية والهاون ومراكز قيادة ونقاط إطلاق النار للعدو.
وذكر قائد بطارية مدفعية للقوات المحمولة جوا أنه خلال المعركة تم تدمير الدبابات وإحباط تقدم للعدو.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية