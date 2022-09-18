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سلطنة عمان تنظم معرضا للنيازك هو الأول من نوعه

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افتتحتْ وزارة التراث والسياحة العمانية معرض النيازك في متحف أرض اللبان بمحافظة ظفار جنوب غرب البلاد، حيث يتم عرض عدد كبير من النيازك الفريدة.

وسلطنة عمان هي الدولة الثانية في العالم من حيث عدد النيازك التي سقطت على أراضيها ولديها 4.8% من النيازك الموجودة على الأرض.

والنيازك الصخرية هي الأكثر انتشارا في عمان، وتم العثور على 55 نيزكا من القمر و12 نيزكا من المريخ.

ومن أشهر النيازك التي عثر عليها في السلطنة نيزك جدة الحراسسيس 91 والسيح الأحمر 169 وظفار 19 نيزكا.

من بين القطع النيزكية النادرة في المعرض نيزك اليوريلايت الذي يبلغ وزنه حوالي 41 كغم ويحتوي على حبيبات صغيرة من الماس.

المصدر: رابتلي

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