مودع لبناني: استرجعت أموالي بقوة "السلاح البلاستيكي"

نشر مواطن لبناني يدعى محمد اسماعيل الموسوي، فيديو اعترف فيه بأنه اقتحم أحد المصارف اليوم الجمعة، واستعاد وديعته المالية باستخدام "سلاح بلاستيكي".

وقال الموسوي في الفيديو إنه اقتحم البنك اللبناني الفرنسي في محلة الكفاءات، مستخدما سلاحا بلاستيكيا، وإنه بعد أن حصل على وديعته قام برمي "السلاح" خارج المصرف.

وأكد أنه "بعد أن أخذت أموالي أصبح بإمكاني أن أسلم نفسي للقوى الأمنية".

وكانت وسائل إعلامية ذكرت أن مواطنا مسلحا اقتحم البنك اللبناني الفرنسي في محلة الكفاءات، مطالبا بالحصول على وديعته، وقد غادر بعد الحصول على مبلغ 20 ألف دولار.