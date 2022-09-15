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الأردن.. تدريبات "الأسد المتأهب" بالذخيرة الحية بالمشاركة الأمريكية

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شاركت وحدات عسكرية مختلفة من الولايات المتحدة والأردن و28 دولة أخرى في تدريبات "الأسد المتأهب" العسكرية والتي استمرت أسبوعين في محافظة الزرقاء.

وتظهر لقطات المشاة والمروحيات والمقاتلات والدبابات وغيرها من المعدات العسكرية التي تستخدم في التدريبات بالذخيرة الحية.

وتهدف التدريبات إلى محاكاة النزاعات المحتملة عبر الحدود والتهديدات الإرهابية.
وحضر التدريبات رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي وكبار المسؤولين العسكريين من الدول المشاركة.

المصدر: رابتلي

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