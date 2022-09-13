القوات الجوية اليونانية تتسلم مقاتلات إف-16

تسلمت القوات الجوية اليونانية يوم الاثنين 2 من 83 مقاتلة مطورة من طراز إف-16 في إطار برنامج بقيمة 1.5 مليار دولار لتحديث أسطولها وسط توترات متزايدة مع تركيا المجاورة.

وتعتبر طائرتا إف-16 اللتان تم تقديمهما في قاعدة تاناغرا الجوية الأولى من 83 مقاتلة مطورة سيتم تزويدها بالإلكترونيات المتقدمة والرادار والأسلحة على مدى السنوات الست المقبلة من قبل صناعة الطيران اليونانية وبالتنسيق مع الشركة الأمريكية لوكهيد مارتن.

المصدر: AP