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بالفيديو.. اصطدام قطارين في كرواتيا

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قتل ثلاثة أشخاص على الأقل جراء اصطدام قطارين وسط كرواتيا السبت 10 سبتمبر، ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" فيديو من موقع الحادث.

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بينهم أجانب.. قتلى وجرحى باصطدام قطارين في كرواتيا
بينهم أجانب.. قتلى وجرحى باصطدام قطارين في كرواتيا

المصدر: أ.ب.

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