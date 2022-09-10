بالفيديو.. اصطدام قطارين في كرواتيا

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل جراء اصطدام قطارين وسط كرواتيا السبت 10 سبتمبر، ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" فيديو من موقع الحادث.

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المصدر: أ.ب.