بالفيديو.. اصطدام قطارين في كرواتيا

تاريخ النشر:10.09.2022 | 20:55 GMT |
آخر تحديث:10.09.2022 | 20:56 GMT | فيديوهات
قتل ثلاثة أشخاص على الأقل جراء اصطدام قطارين وسط كرواتيا السبت 10 سبتمبر، ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" فيديو من موقع الحادث.
المصدر: أ.ب.
أثار إعلان شركة "كابيتر" المصرية الرائدة في التجارة الإلكترونية عزل مؤسسي الشركة، حالة من الجدل بين المستفيدين من خدمات الشركة، وعملائها.
قال الصحفي توم ريس في مقالة نشرتها صحيفة "تلغراف"، إن تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجبر الاتحاد الأوروبي على التخلي عن فكرة فرض سقف لأسعار الغاز المستورد من روسيا.
أقدم شاب على ذبح تاجر بسكين داخل مسجد بإحدى قرى الدقهلية المصرية أثناء أداء صلاة الجمعة.
تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.
قال عمرو موسى وزير الخارجية المصري الأسبق في تصريح متلفز، إن "هناك قلقا عاما وحالة تشاؤم في مصر ويجب معالجة حالة الاكتئاب السائدة فورا" في البلاد.
ظهر رجل الدين العراقي أوس الخفاجي في مقطع فيديو وهو يتحدث إلى زائر إيراني، بعد أن انتشرت مقاطع فيديو لأشخاص يسخرون من الزوار الإيرانيين.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها قررت إعادة تجميع القوات المتمركزة في بلاكليا وإزيوم بمقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا لتعزيز جبهة دونيتسك.
كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التفاصيل حول وجهات السفن التي غادرت موانئ أوكرانيا محملة بالحبوب، منذ بدء تنفيذ "صفقة الحبوب" المبرمة في اسطنبول في 22 يوليو الماضي.
قال وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، إن هناك تفسيرا خاطئا متداولا لمفهومي "الغزو" و"الجهاد".
وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعدم المساس بأي مناطق أثرية أو مقابر خلال تنفيذ مشاريع الطرق والمحاور في البلاد، وذلك تعليقا على أزمة ضريح عميد الأدب العربي طه حسين.
أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها الجوية أصابت مقرا ومواقع لوحدات أوكرانية بما فيها تنظيم "كراكن" المتطرف، في بالاكليا وتشوغويف بمنطقة خاركوف، ومركز قيادة في دونيتسك خلال يوم.
تحدث رئيس الشيشان رمضان قديروف عما يعتبره الأهداف الحقيقية للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
أفادت وكالة "الأناضول" بأن وحدات خفر السواحل اليونانية أطلقت النار باتجاه سفينة تجارية ترفع علم جزر القمر، كانت تبحر في المياه الدولية قبالة جزيرة بوزكادا في بحر إيحه.
ردت طهران على البيان الصادر عن الاجتماع الـ153 لوزراء خارجية مجلس التعاون للخليج، مؤكدة أن الجزر الثلاث المتنازع عليها مع الإمارات، هي "جزء لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية".
أفادت صحيفة "الأخبار" بأن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي في لبنان أوقف طبيبا سوريا، دخل لبنان عبر مطار بيروت خلال شهر أغسطس، يعمل لمصلحة الموساد الإسرائيلي.
قال المستشار الألماني أولاف شولز إن تنظيم سوق الغاز من قبل الاتحاد الأوروبي يجب أن يأخذ في الاعتبار وضع الدول الأعضاء التي تعتمد بشكل كبير على الإمدادات الروسية.
أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، أمس الجمعة، تمديد حالة الطوارئ الوطنية في البلاد لعام آخر، وذلك على خلفية الأوضاع في إثيوبيا.
أفادت قناة "12" بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية واسعة في شمال الضفة الغربية، وأن الجهاز الأمني في حالة تأهب قصوى.
تظاهر العشرات أمام البرلمان المغربي في الرباط ضد التطبيع مع إسرائيل، وذلك في أعقاب استدعاء تل أبيب سفيرها في المغرب في إطار تحقيق يطاله.
أعلن مجلس اعتلاء العرش في بريطانيا، اليوم السبت، رسميا، تشارلز الثالث، ملكا لبريطانيا.
أعلن قائد القوات الخاصة الشيشانية "أحمد"، أبتي ألاودينوف، عن خسارة الجيش الأوكراني لـ 5000 من عناصره أثناء الهجوم الأخير خلال ثلاثة أيام من القتال.
قال الباحث السياسي المصري مصطفى السعيد أن أنظار العالم تتجه نحو محطة زابوروجيه النووية، وسط مخاوف من "تلوث إشعاعي خطير".
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن البيان الثلاثي الصادر عن بريطانيا وألمانيا وفرنسا يدفع بمفاوضات إحياء الاتفاق النووي إلى الفشل، ويصب في مصلحة "الكيان الصهيوني".
أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت برقية تهنئة إلى الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية، بمناسبة توليه العرش.
أعلنت كاثي هوكول حاكمة ولاية نيويورك اليوم حالة الطوارئ في الولاية، لمنع تفشي شلل الأطفال الذي انتشر مؤخرا في البلاد.
استهدف القصف الأوكراني اليوم السبت سوقا شعبية في دونيتسك وأدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، وتداولت شبكات التواصل لقطات تظهر لحظة القصف.
أوصى فيتالي غانتشيف رئيس إدارة مقاطعة خاركوف المكلّف من روسيا جميع المدنيين في المقاطعة بالنزوح، حفاظا على أرواحهم وسلامتهم.
في أول خطاب متلفز له ملكا لبريطانيا، أعلن الملك تشارلز الثالث منح ابنه ويليم لقب أمير ويلز ليصبح بذلك وليا للعهد.
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإصابة 7 جنود إسرائيليين بالاختناق، اليوم السبت، داخل البرج العسكري المقام على مدخل بلدة بيت أمر، بعد قيام شبان بإشعال إطارات على الباب الرئيسي للبرج.
أكد فلاديمير روغوف، عضو إدارة مقاطعة زابوروجيه وجود مرتزقة أجانب على متن زوارق القوات الأوكرانية التي حاولت تنفيذ إنزال أحبطته القوات الروسية في مدينة كامينكا-دنيبروفسكا بالمقاطعة.
كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري لكرة القدم، مرتضي منصور عن قيمة راتب أحمد سيد زيزو، بعد تجديد عقده مع الفريق الأبيض لثلاثة مواسم إضافية.
من المقرر أن يشارك الجيش المغربي في مؤتمر عسكري دولي سيعقد في إسرائيل الأسبوع المقبل، حسبما أعلن الجيش الإسرائيلي.
أشارت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، إلى وجود تفاصيل غير معتادة في الصورة الأخيرة لملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.
حددت الدكتورة ناتاليا نيفيدوفا، خبيرة التغذية الروسية الأشخاص الذين عليهم الامتناع عن تناول القهوة.
قالت وكالة بلومبرغ اليوم السبت، إن أوكرانيا تتفاوض مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي (EXIM Bank)، للحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لتمويل عمليات شراء الغاز.
شهدت نهاية المباراة النهائية لبطولة كأس العرب لكرة القدم للناشئين بين منتخبي الجزائر والمغرب أمس الخميس، اشتباكات عنيفة فور إعلان تتويج الخضر باللقب.
أبدى البرتغالي جوسفالدو فيريرا، مدرب الزمالك، رضاه عن أداء لاعبيه رغم الخسارة أمام الهلال السعودي في كأس "سوبر لوسيل"، اليوم الجمعة.
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن الولايات المتحدة، ستعاني من عذاب شديد إذا حاولت التعدي على صلاحيات الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي.
حرم المهاجم كيليان مبابي عن غير قصد، زميله في نادي باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي من تسجيل هدف محقق خلال مباراة فريقهما ضد بريست المقامة الآن لحساب الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.
قال ميكولاش بيك وزير الشؤون الأوروبية في الحكومة التشيكية، إن موقف هنغاريا من العلاقات مع روسيا قد يؤدي إلى خروجها من الاتحاد الأوروبي.
قرر حكم مباراة برشلونة وقادش الجارية الآن ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم إيقاف اللعب، بسبب تعرض أحد المشجعين لأزمة قلبية.
قال رئيس مولدوفا السابق إيغور دودون اليوم السبت، إنه بالنسبة لسكان مولدوفا، حلت أسوأ الأوقات على مدى العقدين الماضيين، وهي بتاتا ليست جيدة، كما وعد الذين وصلوا إلى السلطة.
شهد عهد الملكة إليزابيث الثانية تراجع نفوذ بريطانيا عالميا، لكن عند وفاتها كانت تحكم المملكة المتحدة و14 دولة في رابطة الكومنولث، بينها كندا وجامايكا وأستراليا ونيوزيلندا.
أفاد المتحدث الرسمي باسم الجيش الروسي اللواء، إيغور كوناشينكوف بأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت في منطقة خيرسون 4 صواريخ مضادة للرادار.
توج الهلال السعودي بكأس "سوبر لوسيل" بفوزه على الزمالك المصري بركلات الترجيح 4-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة التي جمعتهما أمس الجمعة على ملعب "لوسيل" في قطر، بالتعادل 1-1.
قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، إن الوضع في مدينة كراسني ليمان شمالي دونيتسك "صعب للغاية"، كما هو الحال في بعض المناطق الأخرى شمال الجمهورية.
ما كاد برلمان كوريا الشمالية يضفي الشرعية على سياسة القوة النووية لدى بيونغ يانغ حتى أكد زعيم البلاد كيم جونغ أون ألا تنازل أبداً عن السلاح النووي.
يتطور مرض السكري من النوع الثاني عندما تكون الخلايا المنتجة للإنسولين في الجسم غير قادرة على إنتاج ما يكفي من هذا الهرمون، أو لا يعمل الإنسولين الذي يتم إنتاجه بشكل صحيح.
فشل وزراء الطاقة الأوروبيون خلال اجتماع استثنائي في بروكسل في التوصل إلى اتفاق يفرض سقفا محددا على أسعار الغاز الروسي..
قال غيورغي زينوفييف مدير قسم آسيا الأول بالخارجية الروسية، إن روسيا تتابع باهتمام أي نشاط عسكري في شبه الجزيرة الكورية المتاخمة للحدود الروسية.
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه طلب من زملائه عدم تذكير الولايات المتحدة بأن الوفد الروسي يحتاج إلى تأشيرات أمريكية للمشاركة في عمل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
أعلن الدكتور مكسيم كوروليوف، مدير معهد علم الليمفولوجيا التابع لفرع أكاديمية العلوم في سيبيريا، أن الشخص يشعر بالتهاب المفاصل في الصباح، وبالداء المفصلي في المساء.
كشفت دراسة جديدة أن تناول وجبة فطور كبيرة وعشاء أصغر قد لا يكونا أفضل طريقة لفقدان الوزن.
قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنه سيتم تحديد سقف الأسعار على النفط الروسي المستورد، من قبل جميع الدول التي توافق على تطبيق الآلية الجديدة
قال رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش إن وزارة الداخلية في بلاده، ستصدر في غضون المهلة الزمنية التي حددها القانون قرار حظر مسيرة "فخر المثليين" في بلغراد بسبب خطر اندلاع اضطرابات جرائها.
حاول العلماء من معهد " فيرنادسكي" الروسي للجيوكيمياء والكيمياء التحليلية معرفة كيف نشأت طبقات في وشاح الأرض ينمو فيها الماس.
أعلن برلمان كوريا الشمالية فجر الجمعة البلاد دولة نووية، وأكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن امتلاك بيونغ يانغ السلاح النووي، حق لا رجعة عنه.
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، مغادرة 5 سفن جديدة محملة بالحبوب من موانئ أوكرانيا تنفيذا لاتفاق إسطنبول.
تحدث الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، عن "بعض نجاحات" قوات كييف قرب مقاطعتي خيرسون وخاركوف، وأكد أنه يجب عدم الوقوع في الخطأ والاستعداد "لحرب طويلة".
كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول نجاح سلاح الجو الروسي في إيقاف هجوم القوات الأوكرانية المضاد، وبقاء الوضع خطيرا حتى الآن.
أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين سيجري مكالمات دولية الأسبوع المقبل، جدولها لن يشمل أي محادثات مع الملك البريطاني تشارلز الثالث.
أكد نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أنه لن يتمكن أحد من نزع حق النقض من روسيا بمجلس الأمن، نظرا لعدم وجود مثل هذه الآلية، ولأن ذلك يدمر أسس المنظمة الدولية.
كشف تسريب مصور من الموسم الماضي، عن خلاف نشأ بين ثنائي باريس سان جيرمان، المهاجم الفرنسي كيليان مبابي والمدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي.
أعلنت وزارة الداخلية الألبانية أنها تعرضت لهجوم إلكتروني جديد استهدف مواقعها بعد ثلاثة أيام من قرار تيرانا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران.
زعم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بأن الناتو لا يسعى إلى المواجهة مع روسيا ولا يهددها، على الرغم من أن روسيا تؤكد مرارا على الطبيعة العدوانية للحلف وتركيزه على المواجهة.
حذرت الهيئة الوطنية السورية لخدمات الشبكة المواطنين من استخدام تطبيق WIGLE WIFI على الهواتف المحمولة في البلاد.
هاجم قطيع من الذئاب قرية البوجمعة في محافظة ذي قار جنوبي العراق على مدار اليومين الماضيين.
دعا فيتالي غانتشيف رئيس إدارة الأراضي المحررة في مقاطعة خاركوف، سكان المناطق التي يدور فيها القتال بين الجيش الروسي والقوات الأوكرانية، إلى مغادرة بيوتهم والتوجه إلى مناطق آمنة.
قد يرغب أي شخص يفكر في شراء iPhone 14 عندما يتم طرحه في الأسواق في 16 سبتمبر باقتنائه.
أعلنت المفوضة الأوروبية للطاقة قدري سيمسون عقب اجتماع طارئ لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي، إن دول الاتحاد لم تتمكن من الاتفاق على تحديد سقف لسعر الغاز الروسي.
انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام مشجعي مارسيليا الفرنسي بنزع لافتة للمثليين جنسيا، خلال المباراة أمام توتنهام هوتسبير، ضمن دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
أعلنت "حماس" وصول إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة على رأس وفد يرافقه إلى موسكو، في زيارة من المقرر أن يلتقي خلالها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وعددا من المسؤولين.
أصبح تشارلز الثالث تلقائيا هو الملك الجديد لبريطانيا عقب وفاة والدته الملكة اليزابيث الثانية عن 96 عاما، يوم أمس الخميس. فمن هو التالي بعد تشارلز؟
أودع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أستاذ مدرسة خصوصية السجن المحلي بعين السبع، بشبهة تورطه في اغتصاب تلميذاته.
أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، أن بيان الثلاثي الأوروبي الذي ينتقد برنامج إيران النووي جاء في توقيت خاطئ، وفي لحظة بالغة الأهمية في مفاوضات فيينا.
يناقش قراء صحيفة "تليغراف" البريطانية بشكل نشط، تراجع الاتحاد الأوروبي عن فكرة فرض سقف على أسعار الغاز الروسي، بعد "الإنذار" الذي وجهه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
حذر الجنرال إسحاق بريك، قائد الاحتياط السابق في الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، من أن إسرائيل لن تتمكن من البقاء إذا لم تستعد الآن لمعركة متعدد الجبهات.
قال جيمس أوبراين المنسق الأمريكي لسياسة العقوبات، في إفادة عبر الإنترنت، إن الحبوب من أوكرانيا تصل في نهاية المطاف إلى السوق العالمية، حيث يمكن لجميع الدول شراؤها.
ذكرت صحيفة "يني شفق" أن تركيا بدأت في تلقي طلبات من العديد من الدول الأوروبية لتوريد مواقد التدفئة وزادت الطلبات بشكل كبير لعدم قدرة الكثير من الأوروبيين على استخدام الغاز الطبيعي.
حذر أسطورة ليفربول، غرايم سونيس النجم الحالي لـ"الريدز" محمد صلاح من مصير ثنائي أرسنال السابقين الألماني مسعود أوزيل، والغابوني بيير أوباميانغ بعد تجديد عقده مع النادي الإنجليزي.
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقاطع فيديو تظهر دفع الجيش الروسي وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بتعزيزات عسكرية كبيرة من مدرعات ودبابات وأفراد إلى محور خاركوف.
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا تهتم بالمستعدين للاستثمار فيها، لكنها سترد بخطوات مدروسة على الممارسات العدائية تجاه البزنس الروسي في الدول غير الصديقة.
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن أداء قطاع النفط الروسي الآن أفضل مما كان عليه قبل العملية العسكرية في أوكرانيا والعقوبات الغربية ضد موسكو، وهذا "أمر غير مقبول لواشنطن وحلفائها".
كتب دميتري زوباريف، في "فزغلياد"، حول بدء انفضاض نخبة الأعمال الأوكرانية عن زيلينسكي، وبحثها عن بديل ينقذ أصولها وأموالها.
كشف رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، عن طلب لهيئة الإذاعة البريطانية إجراء مقابلة معه، والحديث عن الملكة إليزابيث الثانية باعتبارها متوفاة، لكنه رفض.
قال فيتالي غانشيف رئيس إدارة مقاطعة خاركوف، إن وحدات الجيش الروسي والقوات المتحالفة معه، تقوم بمحاولات لطرد القوات الأوكرانية من أطراف مدينة بالاكليا التابعة للمقاطعة.
استخدم العلماء التصوير المقطعي ثلاثي الأبعاد (3D CT) لفحص ثلاث مومياوات من أمريكا الجنوبية قبل كولومبوس، للكشف عن أسرار الماضي ومدى انتشار العنف في ذلك العصر.
قالت الخبيرة الاقتصادية الروسية ناتاليا سافينا، في حديث لوكالة "برايم"، إن عملية تحول الاقتصاد الروسي تواصل تقدمها واستمرارها، بفضل تراجع دور قطاع الخامات والمواد الأولية.
قال السيد سلامة محامي الطالب المصري محمد عصام الذي اتهم بتوجيه رسائل عنصرية لنجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، إنه بصدد رفع قضية تعويض ضد اللاعب بقيمة مالية قدرها 10 ملايين يورو.
وجه الاتحاد المغربي لكرة القدم رسالة احتجاج إلى الاتحاد العربي للعبة على إثر الأحداث التي رافقت مباراة المنتخب المغربي ومضيفه الجزائري في نهائي بطولة كأس العرب أمس الخميس.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ناقش أسعار الغاز مع نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما نقلت عنه قناة "إن تي في" إشارة إلى الاتصال الهاتفي الأخير بين الرئيسين.
أفردت صحيفة "سبق" السعودية حيزا للحديث عن الملكة البريطانية الراحلة اليزابيث الثانية، مشيرة بشكل خاص إلى مواقف جمعتها بالمملكة وبقياداتها.
نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة مقطع فيديو يظهر قيام القوات الروسية بنقل مدرعات وأفراد إلى محور خاركوف في شمال شرق أوكرانيا، والذي يشهد احتداما للقتال في الأيام الأخيرة.
سيمثّل نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بين البولندية إيغا شفيونتيك والتونسية أنس جابر اليوم السبت، مسك الختام لموسم الغراند سلام 2022 في مواجهة بين أنجح لاعبتين لهذا العام.
تحت العنوان أعلاه، كتب مدير مؤسسة التعاون الروسية "روس سوترودنيتشيستفو" يفغيني بريماكوف، في "فزغلياد"، حول حرص روسيا على أن لا تكون البادئة باستخدام السلاح النووي.
دانت الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، بشدة، قرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض حظر على وزارة الأمن الإيرانية ووزيرها.
أكدت صحيفة Handelsblatt الألمانية أن الارتفاع الحاد في الأسعار ونقص موارد الطاقة، سيؤديان إلى تراجع الاقتصاد الألماني ويحدثان موجة من الإفلاسات والبطالة، نتيجة للعقوبات ضد روسيا.
استقبل وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، اليوم السبت، السفير الإيراني لدى بيروت، مجتبى أماني، بحضور مسؤولين من السفارة الإيرانية، إضافة للوفد اللبناني المكلف بزيارة طهران قريبا.
قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة فرضت حظرا على استيراد النفط ومنتجاته من روسيا، لكنها لا تمنع الدول الأخرى من القيام بمثل هذه المشتريات.
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