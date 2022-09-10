الدفاع الروسية تنشر لقطات من تدمير المدفعية الثقيلة لمواقع ومدرعات الجيش الأوكراني

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من النشاط القتالي لمدافع الهاوتزر عيار 152 مم من طراز "Msta-B"، خلال تدميرها للمواقع المحصنة والمدرعات الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية

وذكرت الوزارة، أن بطاريات المدفعية الثقيلة الروسية تواصل تدمير مرابض المدفعية الأوكرانية وتدك بنيرانها الخطوط الدفاعية للعدو وتحصيناته ومراكز قياداته ومعداته الحربية.

وأشارت الوزارة إلى أن مدى مدافع "Msta-B"، يصل إلى 30 كلم، ولتوجيه نيرانها يتم عادة استخدام الدرونات الطائرة، أو عن طريق عناصر تدقيق النيران المتوجدين على خطوط التماس مع العدو.

في اللقطات، تظهر بطارية مدفعية هاوتزر روسية وهي تستهدف وتدمر نقاط ارتكاز محصنة ومنشآت هندسية وقوات بشرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية