الدفاع الروسية تعرض تحركات المروحيات القتالية خلال العملية العسكرية في دونابس

نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات للمروحيات الحربية من طراز Mi-8MTV-5 وKa-52 التابعة لطيران الجيش الروسي خلال تنفيذ مهامها في العملية العسكرية الخاصة.

وخلال ذلك، تواصل هذه المروحيات، مهامها في تدمير المركبات المدرعة ومواقع البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، ونقل قوات الإنزال والحمولات العسكرية، وتوفير الدعم الجوي للوحدات.

وأكدت وزارة الدفاع، على أن كل تحليقات المروحيات الحربية الروسية، تتم على ارتفاعات منخفضة للغاية بهدف تجنب نيران الدفاع الجوي المعادية.

وفي اللقطات تبدو المروحية وهي ترتفع وتوجه ضربة صاروخية لمواقع العدو، ومن ثم تغادر على الفور لتجنب الضربة المضادة.

في إحدى الطلعات الجوية، اكتشفت المروحية وجود بطارية دفاع جوي أوكرانية من طراز "بوك"، وخلال ثانية واحدة اتخذ قائد المروحية قراره وقام بتدمير البطارية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية