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بالفيديو.. انطلاق مناورات عسكرية واسعة في بيلاروس

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أظهر فيديو جانبا من التدريبات الواسعة لقيادات وأركان القوات المسلحة البيلاروسية والتي انطلقت في بيلاروس اليوم الخميس.

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 جيش بيلاروس يتدرب على تحرير الأراضي
 جيش بيلاروس يتدرب على تحرير الأراضي

المصدر: RT

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