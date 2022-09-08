مركز التنسيق الروسي يسلم المتحف الوطني بدمشق قطعة أثرية كانت في طريقها للتهريب خارج سوريا

سلم مركز التنسيق الروسي في حميميم المتحف الوطني بدمشق قطعة أثرية تعود للعصر الآشوري للألف الأول قبل الميلاد عثر عليها جنوب سوريا.

والقطعة ذات قيمة أثرية وتاريخية وفنية وهي من الحجر البازلتي الأسود وبداخلها نقوش ترمز للقوة وتم العثور عليها بمنطقة جنوب سوريا، وهي من أحد المواقع الأثرية في شمال غرب البلاد تم استخراجها من قبل مجموعات إرهابية مسلحة بشكل غير شرعي لتهريبها وبيعها خارج سوريا.