أطقم حاملات الصواريخ الاستراتيجية تفحص نظام الدفاع الجوي

قامت أطقم حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز Tu-95ms برحلات جوية لاختبار نظام الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الشرقية كجزء من تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية.

يأتي ذلك ضمن مناورات "فوستوك 2022" التي تجري في الفترة من 1-7 سبتمبر، حيث أقلعت الطائرات من مطار منطقة أمور واقتربت، في تشكيلات قتالية كثيفة، من منطقة مسؤولية وحدات الدفاع الجوي التابعة لقوات الدفاع الجوي دون الاتصال بالأجهزة اللاسلكية ومراكز التحكم.

استغرقت الرحلة أكثر من 8 ساعات على ارتفاعات من 4 إلى 12 ألف متر، ومر مسار الرحلة فوق أراضي خاباروفسك وإقليم بريمورسكي ومنطقة سخالين وغيرها من المناطق التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية.

وعند الانتهاء من مهام الطيران، عادت الأطقم إلى نقطة الانتشار.

المصدر: RT